Mundial de Futbol: ¿Hay suspensión de actividades laborales en México el día de la inauguración?

El próximo jueves 11 de junio, en el contexto de la inauguración del Mundial 2026, habrá suspensión de actividades, pero sólo para algunas personas trabajadoras del sector público en la Ciudad de México, el resto realizará home office y para quienes laboran en el sector privado no existe una obligación legal de realizar teletrabajo o contar con el día libre.

Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de la capital del país durante el evento deportivo, la presidencia emitió un decreto para que las dependencias gubernamentales implementen teletrabajo.

Los servidores públicos federales en la CDMX podrán tener modalidades de trabajo flexibles según sus competencias y necesidades del servicio, excepto quienes laboren en el sector salud, emergencias sanitarias, protección civil, atención a desastres, seguridad nacional, pública, aduanas y transporte.

En el caso de la operación de trámites o atención directa a la población en la Ciudad de México que no pueda realizarse de forma electrónica o vía remota, tampoco podrá suspenderse la operación.

De acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las personas trabajadoras que no laborarán el jueves 11 de junio por el Mundial 2026 son quienes se desempeñan en el sector educativo de todos los niveles en la CDMX.

Lo anterior porque las escuelas de educación básica, media superior y superior, tanto públicas como privadas, que dependan de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con sede en la Ciudad de México, suspenderán clases.

¿Quiénes son los trabajadores con home office obligatorio?

En cuanto al sector privado, aunque ha surgido confusión entre si hay o no descanso o home office obligatorio, el mandato presidencial no obliga a las empresas o ningún centro de trabajo a dar el día o a realizar trabajo a distancia, pero sí se les exhorta a considerarlo.

El decreto invita al sector privado a que realice actividades administrativas no esenciales en trabajo a distancia o modalidades flexibles, siguiendo la regulación de teletrabajo de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para, al igual que en el sector público, contribuir a la movilidad y seguridad vial.

Las medidas ordenadas por la presidencia aplican exclusivamente para la CDMX, entidad sede de la inauguración del Mundial 2026 y en el que se disputará el primer partido de la Copa, con un juego en el Estadio Ciudad de México entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas.

El mismo día, pero en punto de las 20:00 horas, el Estadio de Guadalajara registrará un segundo duelo, entre Corea del Sur y República Checa. Atendiendo el evento y en línea con la orden presidencial, Pablo Lemus Navarro, gobernador de la entidad, anunció a través de sus redes sociales la suspensión de clases y de actividades en el sector público del estado, excepto servicios de emergencias.

En el resto del país, cada entidad emitirá sus propias regulaciones locales, ya sea para suspender clases e implementar home office; no obstante, en el caso de las empresas el teletrabajo podrá adoptarse como un beneficio adicional para las personas, pero en ningún caso estarán obligadas a hacerlo.