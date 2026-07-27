Querétaro es segunda ciudad capital con mayor percepción de seguridad en todo México

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, informó que la capital del estado se consolidó como la segunda ciudad capital del país con mejor percepción de seguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al periodo de abril a junio de 2026.

“Hoy somos la segunda ciudad capital con mayor percepción de seguridad en todo el país, pero nuestro reto es seguir mejorando todos los días y aspirar al primer lugar. Y cuando lo logremos, el verdadero desafío será mantenernos ahí, porque nuestro compromiso es muy claro, que Querétaro siga siendo donde las familias vivan con tranquilidad, con oportunidades y con la mejor calidad de vida posible”, señaló.

El alcalde resaltó que la capital queretana es la ciudad capital con mayor población entre las mejor evaluadas del país, solo por debajo de Saltillo.

Señaló que este resultado es consecuencia de la estrategia integral del Plan Orden, que incluye la rehabilitación de parques, la recuperación de espacios públicos, el mejoramiento del alumbrado, la eliminación de grafiti, la limpieza de la ciudad, el fortalecimiento de la prevención en las colonias, una mayor presencia de la Policía Municipal y la consolidación de la Guardia Cívica.

Asimismo, el alcalde reconoció la coordinación permanente con el gobernador Mauricio Kuri, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, instituciones que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad en beneficio de las familias queretanas.

El presidente municipal reconoció y agradeció la participación de las y los queretanos que colaboran con el cuidado de su entorno, reportan incidencias y se apropian de los espacios públicos, al destacar que la seguridad es una tarea compartida entre sociedad y gobierno.

Además, la ENSU reflejó avances importantes en la confianza ciudadana hacia la corporación municipal, pues la percepción sobre el desempeño de la Policía Preventiva Municipal pasó de 66.2 a 72.6 por ciento, un incremento de 6.4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, mientras que el nivel de confianza aumentó de 66.5 a 71.6 por ciento, lo que representa un crecimiento de 5.1 puntos porcentuales, de acuerdo con el titular de la secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz.

Y agregó que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, la percepción de inseguridad en Querétaro disminuyó 10 puntos porcentuales, resultado que refleja una corporación más cercana a la ciudadanía, con mayor presencia en las calles y un trabajo permanente de prevención y proximidad social.