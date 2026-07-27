Estudiantes de la UNAM crean Es-Pumita, jabón con aceite de cocina usado

Para disminuir la contaminación al medio ambiente y la obstrucción de sistemas de drenaje, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza han desarrollado Es-Pumita, un jabón elaborado con aceite de cocina usado y con potencial en la economía circular.

Alejandra Chávez, quien lidera el proyecto junto con un equipo integrado por estudiantes de la carrera de Ingeniería Química, recolectan el aceite en las cafeterías y en promedio recuperan 20 litros a la semana.

Del aceite usado al jabón

Al recolectar el aceite, se lleva a cabo el proceso de filtración, en el que se remueven las impurezas, residuos sólidos, humedad y olores.

Posteriormente, se saponifica, lo que implica un proceso químico en el que la grasa o aceite reacciona se transforma en jabón. Con este proceso se obtienen entre seis a 10 litros de jabón líquido.

A diferencia de los productos comerciales, el principal ingrediente activo de nuestro jabón son las sales de ácidos grasos obtenidas por saponificación, lo que le otorga una alta biodegradabilidad”, menciona Alejandra Chávez por medio de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Innovación con enfoque sustentable

El jabón ya cuenta con un registro de marca para generar identidad y mostrar el compromiso con la comunidad. Es por ello que ya se utiliza dentro de las instalaciones del plantel.

Además, su impacto radica en la disminución de la contaminación del agua, ya que un solo litro de aceite o grasa desechado de forma inadecuada, puede contaminar hasta 40,000 litros de agua.

Además, también se obstruyen los sistemas de drenaje, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones, mismos que se frecuentan en la zona oriente de la Ciudad de México, zona en donde se ubica la FES Zaragoza.

Alejandra Chávez menciona que el desarrollo del proyecto busca reducir la cantidad de aditivos y optar por ingredientes que reduzcan el impacto ambiental en el jabón.