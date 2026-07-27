Exjefe de la FDA alerta de contaminación generalizada de ciclosporiasis en el centro de México

El excomisario ⁠de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) Scott Gottlieb dijo este lunes que ⁠algunos grandes productores y minoristas han dejado de abastecerse de productos hortofrutícolas de una región del centro de México relacionada con un brote de ciclosporiasis, debido a la preocupación por una contaminación generalizada.

Una investigación de la FDA ⁠relacionó el brote con la lechuga iceberg ⁠de Taylor Farms servida en los restaurantes Taco Bell, propiedad de Yum Brands, en nueve estados. La autoridad sanitaria ha indicado que está investigando otros productos agrícolas.

El brote ha dado lugar a 4,173 casos confirmados por laboratorio, y las autoridades sanitarias tienen constancia de más de 7,400 casos sospechosos más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En declaraciones a la cadena CNBC, Gottlieb dijo que varios focos del brote, entre ellos los de la región de los Grandes Lagos, Nueva York y Carolina del Norte, parecían estar relacionados, posiblemente, con el perejil y el cilantro procedentes del centro de México, pero que los investigadores aún no han determinado la fuente exacta.

La Cyclospora es un parásito microscópico que puede provocar una larga enfermedad gastrointestinal.

Gottlieb dijo que pudo haber habido un episodio de contaminación que afectó a varios campos de la región.

Las aguas residuales sin tratar podrían haber llegado a las zonas de cultivo a través del agua de riego, inundaciones, el desbordamiento de los aseos portátiles usados por los trabajadores agrícolas o una rotura en un canal de desagüe, explicó, haciendo hincapié en que la causa sigue siendo objeto de investigación.

"Así pues, ocurrió algún incidente en el centro de México. Aún no sabemos ​qué fue", agregó.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

Las cadenas de supermercados estadounidenses, entre ellas Kroger, Walmart, Target y ⁠Costco, así como Amazon Fresh; las cadenas de restaurantes como ⁠Taco Bell, Chipotle y Wendy’s; y el proveedor Taylor Farms ⁠no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Gottlieb señaló que algunos de los principales productores y minoristas ya no ⁠se abastecen de productos de la región, ya que se considera que podrían estar relacionados con el brote.

"Gran parte de ese producto ​está siendo retirado de las cadenas de ‌suministro, lo que debería mitigar parte del riesgo actual", dijo.

No identificó a las empresas implicadas. Taylor Farms ha declarado que ya no se abastece en la región y que ha cerrado sus instalaciones allí.

Gottlieb señaló que las condiciones meteorológicas habían aumentado el riesgo de contaminación, lo que ha llevado a las autoridades a prever una temporada de ciclosporias peor de lo habitual.

"Cuando vemos 10,000 ⁠casos notificados, es probable que el número real de casos sea entre 10 y 20 veces mayor", señaló Gottlieb. "Este es el mayor brote que hemos visto en la historia de la ciclosporosis".