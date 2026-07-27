Solo 2 de cada 10 mexicanos se sienten capaces de recuperarse de un imprevisto económico

Aunque seis de cada 10 mexicanos se consideran resilientes, solo uno de cada cinco afirma sentirse capaz de recuperarse de un imprevisto económico, según el estudio Confident Pathways, realizado por MetLife.

Para la aseguradora, estos resultados son especialmente relevantes en un país donde fortalecer la resiliencia financiera sigue siendo un reto. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, al menos 33.6% de los adultos en México no cuenta con ningún tipo de ahorro, mientras que el acceso a mecanismos de protección financiera, como seguros y cuentas formales, aún es limitado.

“Esto es reflejo de la importancia de continuar impulsando herramientas y conocimientos que ayuden a las familias a hacer frente a complicaciones inesperadas”, indicó MetLife en su reporte.Mejores prácticas financieras de los mexicanos

El estudio muestra que, pese a la percepción de vulnerabilidad, los mexicanos están incorporando hábitos positivos para administrar sus finanzas:

66% sigue un presupuesto

56% ahorra de manera constante

45% está construyendo un fondo de emergencia

32% realiza aportaciones para el retiro

Sin embargo, estas acciones conviven con un entorno que continúa poniendo a prueba la estabilidad económica de los hogares.

Retos del entorno para la resiliencia financiera

Al menos 37% de los participantes señaló haber atravesado dificultades financieras importantes durante el último año, mientras que 44% reportó haber experimentado episodios de estrés, ansiedad o agotamiento relacionados con su situación económica, según MetLife.

Estos resultados sugieren que administrar adecuadamente las finanzas es un paso importante, pero no siempre se traduce en la percepción de contar con los recursos suficientes para recuperarse cuando ocurre un imprevisto.

Los hallazgos también destacan que desarrollar hábitos de planeación, mantener un fondo de emergencia y pensar en el largo plazo contribuye a que las personas se sientan con mayor capacidad para responder ante cambios inesperados en su situación económica.

La resiliencia financiera no depende únicamente del nivel de ingresos, sino también de las herramientas que cada persona construye para hacer frente a escenarios de incertidumbre.

¿Qué es la resiliencia financiera y cómo generarla?

La resiliencia financiera es la capacidad para enfrentar imprevistos económicos sin perder la calma ni vaciar tu cartera, asegura la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en su revista Proteja su Dinero.

Para saber qué tan resiliente eres, la Condusef propone un test sencillo. Contesta con sinceridad y anota si respondes más veces con la opción A o B.

Test de resiliencia financiera (Condusef)

1. Si mañana dejaras de recibir tu sueldo, ¿cuánto tiempo podrías cubrir tus gastos básicos sin endeudarte?

a) De tres a seis meses, tengo un fondo de emergencia.

b) Tal vez un par de semanas… luego tendría que pedir prestado o usar la tarjeta.

2. ¿Qué haces cuando aparece un gasto inesperado?

a) Respiro, consulto mi seguro y resuelvo sin apuros.

b) Me estreso, reviso si puedo pedir un préstamo o busco quién me eche la mano.

3. ¿Tienes algún tipo de seguro contratado (salud, vida, desempleo, vivienda)?

a) Sí, al menos uno. Sé que prevenir sale más barato que lamentar.

b) No, la verdad no lo he considerado prioritario.

4. Si algo no sale bien con tus finanzas (una inversión fallida, un aumento de precios, etc.), tú…

a) Ajusto mi presupuesto y priorizo gastos. ¡Hay que adaptarse!

b) Me frustro y termino tomando decisiones apresuradas.

5. Cuando algo desajusta tu plan financiero, ¿cómo reaccionas?

a) Me reorganizo y redefino prioridades. ¡Manos a la obra!

b) Me paralizo un poco y espero que las cosas se arreglen solas.

Resultados

Mayoría de A:

¡Felicidades! Tu resiliencia financiera va por muy buen camino. Sabes que la vida no siempre avisa y estás listo o lista para actuar con inteligencia, sin perder la cabeza ni los ahorros. Mantener hábitos sanos te dará seguridad y libertad a largo plazo.

Mayoría de B:

¡Atención! Este es el momento perfecto para fortalecer tu resiliencia financiera. No esperes al próximo imprevisto para actuar.

Empieza hoy con pasos concretos:

Arma un fondo de emergencia (idealmente de 3 a 6 meses de gastos básicos). Evalúa contratar al menos un seguro básico (gastos médicos, vida o desempleo). Haz un plan B para tus finanzas: define prioridades, reduce gastos discrecionales y explora fuentes adicionales de ingreso.

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