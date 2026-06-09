Mundial 2026: Cierres, alternativas viales y transporte al Estadio CDMX por operativo última milla

Con motivo del arranque de la Copa Mundial de la FIFA, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha del operativo "última milla", un polígono de seguridad y control vial alrededor del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Este plan contempla restricciones vehiculares temporales y graduales que se aplicarán durante los cinco partidos oficiales que albergará la capital, iniciando con la gran inauguración del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio, donde se enfrentará México contra Sudáfrica.

Las autoridades informaron que para el partido inaugural los cierres comenzarán de forma parcial desde el miércoles 10 de junio a las 23:00 horas, pasando a un cierre total el jueves 11 de junio a partir de las 05:00 horas.

Toda la red de traslados especiales y operativos de movilidad estará activa desde las 07:00 horas. Por ello, el gobierno capitalino exhortó a los aficionados a anticipar su salida, ya que las puertas del recinto abrirán a las 09:00 horas para ofrecer diversas actividades previas a la ceremonia inaugural, pactada para las 11:00 horas.

Cierres y alternativas viales

El cierre de seguridad que restringirá la circulación de automóviles no autorizados quedará delimitado por las siguientes vialidades:

Al Norte: Avenida Santa Úrsula.

Al Sur: Circuito Azteca y Anillo Periférico.

Al Poniente: Avenida del Imán y Gran Sur.

Al Oriente: Calzada de Tlalpan, Avenida Acoxpa y Avenida de las Torres.

Ante los cierres, las autoridades capitalinas informaron que las alternativas viales para este día serán:

División del Norte (como alternativa hacia el norte y oriente).

Avenida Aztecas (hacia el poniente).

Los carriles centrales de Anillo Periférico (para el flujo hacia el sur).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detalló que, con el fin de evitar congestionamientos, aglomeraciones y estacionamientos indebidos, el ingreso vehicular y peatonal al polígono de la "última milla" estará restringido exclusivamente a:

Peatones con boleto válido para el encuentro.

Unidades de servicios de emergencia.

Residentes acreditados y sus vehículos autorizados.

En caso de que la vivienda de un ciudadano se encuentre dentro de la zona cerrada, la Alcaldía Coyoacán realizará un registro de residencia y vehicular para garantizar la accesibilidad de los habitantes en la última milla. Este trámite se realiza con:

1. Identificación oficial vigente (INE de la zona, licencia o pasaporte).

2. Comprobante de domicilio reciente.

3. Copia de la tarjeta de circulación del vehículo.

Cada automóvil registrado recibirá un código QR único y cifrado para cruzar los filtros de seguridad. Por su parte, los residentes que ingresen a pie podrán hacerlo mostrando su INE vigente con domicilio en el polígono o un comprobante de domicilio acompañado de una identificación oficial.

La autoridades informaron que habrá módulos de información fijos para orientar a la ciudadanía y gestionar visitas de registro a domicilio.

Filtros del Estadio: Objetos permitidos y prohibidos

Si conseguiste boleto para la inauguración del Mundial 2026, pon atención: las autoridades dieron a conocer la lista de artículos con los que se regulará el ingreso de los aficionados.

No podrán ingresar con:

Armas, objetos punzocortantes, explosivos, pirotecnia o sustancias peligrosas.

Drogas o sustancias ilegales.

Banderas o mantas monumentales.

Animales de compañía, excepto de asistencia.

Carteles, mantas o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia.

Alcohol, botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos.

Palos, tubos, astas, herramientas, bastón para celular u objetos que puedan lanzarse.

Objetos para formar figuras en las gradas sin autorización.

Sí podrán ingresar con:

Boleto válido (físico o digital).

Cámara personal (no profesional).

Lentes, gorra o sombrero, protector solar.

Bolsas pequeñas (transparentes).

Banderas pequeñas sin asta y carteles sin estructuras rígidas.

Medicamentos (con receta), artículos médicos y alimentos para bebé.

Plan de Movilidad: ¿Cómo llegar al Estadio?

Debido al bloqueo de circulación general, las 16 rutas del CETRAM Huipulco serán reubicadas temporalmente: hacia el norte en Viaducto Tlalpan esquina Arenal, y hacia el sur en Viaducto Tlalpan esquina Juan Bosco.

En su lugar, se dispondrá de un robusto sistema de transporte público conectado:

Estacionamientos remotos (Park and Ride - $500 MXN)

Los usuarios podrán estacionar sus vehículos particulares a partir de las 07:00 horas y abordar autobuses eléctricos de viaje redondo hacia el CETRAM Huipulco desde: Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso.

Rutas Directas (RIDE - $350 MXN)

Servicios de transporte eléctrico con destino directo a las inmediaciones de Santa Úrsula y Santo Tomás saliendo de: Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Estadio Olímpico Universitario, Parque México y San Jerónimo.

Los traslados se coordinarán mediante un sistema de mapas con códigos QR que no requieren internet. Para el pago de estos trayectos se lanzará una edición limitada de la Tarjeta de Movilidad Integrada (sin costo extra), adquirible en efectivo, vía App CDMX o MercadoPago.

Circuitos de apoyo y aproximación peatonal

Existirán rutas de conexión desde los principales nodos de la red: Perisur, Tasqueña (el Tren Ligero operará de forma dedicada suspendiendo su servicio ordinario 3 horas antes del juego), Universidad, Cañaverales-Renato Leduc-Perisur y Aeropuerto T1 y T2. Al descender, los aficionados avanzarán por 7 rutas peatonales seguras de 20 a 30 minutos de caminata hacia las Puertas A y B.

Alternativas de Taxis, Apps y Movilidad Activa Bicicletas y Scooters

Se habilitará la ciclovía de Calzada de Tlalpan para el flujo de 2,000 bicicletas y 2,000 scooters, con estaciones en Corral Héroes del 47, Anillo de Circunvalación, Viaducto Tlalpan, Skate Park “Los Multis” y Corral General Anaya.

Taxis y Aplicaciones

Más de 1,000 taxis seguros y vehículos de plataforma contarán con una restricción digital (geocerca) que les impedirá el paso al área peatonal.

Sus zonas de ascenso y descenso exclusivas estarán en:

Viaducto Tlalpan.

Renato Leduc y Anillo Periférico.

Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa.

Calzada Acoxpa y División del Norte.

Blvd. Gran Sur y Av. del Imán.

Calendario de activaciones para el resto del torneo

El polígono de seguridad de la "última milla" volverá a entrar en vigor bajo el siguiente esquema para los próximos encuentros en el Estadio Ciudad de México: