México descarta que acciones penales por muerte de migrantes afecte relación con EU

México descartó el lunes 13 de julio que la relación con Estados Unidos sufra por las acciones penales que emprenderá en ese país por la muerte de connacionales a manos de las autoridades migratorias.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su secretario de Exteriores introducirá el mismo lunes las demandas ante la justicia federal y local.

Un total de 17 mexicanos murieron en centros de detención de la policía migratoria ICE o en redadas de esta entidad desde que Donald Trump volvió al poder en enero de 2025.

El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado, de 52 años, a quien un agente de ICE disparó cuando estaba en el interior de su camioneta en Houston. ICE argumentó que fue en defensa propia.

"No se trata de generar conflicto, ni mucho menos", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "Pero tampoco puede uno, como gobierno y como mexicanas y mexicanos, decir 'no vayamos a decir nada porque no vaya a ser que haya algún problema con la relación con el gobierno del presidente Trump'".

"Tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros con nacionales", añadió.

El gobierno ha enviado cartas de protesta a Estados Unidos, pero Sheinbaum afirmó que hasta ahora "no han dado resultados".

Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El 80% de sus exportaciones van a ese país, con el que mantiene un tratado de libre comercio.

La relación atraviesa igualmente un momento de tensión ante la sospecha de que el FBI participó en el secuestro de un importante capo y violó la soberanía del país.