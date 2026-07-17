EU rechaza reclamo de México para revisar protocolos de sus operativos migratorios

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (WHA, por su sigla en inglés) regresó al gobierno mexicano unas cartas en las que se solicitó revisar los protocolos de sus operativos migratorios.

A través de su cuenta de la red social X, la WHA acusó al gobierno de México de "dictar acciones" a la administración Trump sobre cómo operar en territorio estadounidense, luego de que las autoridades mexicanas expresaron su preocupación en materia migratoria ante los casos de connacionales fallecidos durante operativos bajo la custodia de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

La WHA informó que su alto funcionario Michael Kozak se reunió este viernes en Washington con el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri para devolver las cartas en las que se planteaban dichas inquietudes, sin que diera detalles sobre el contenido de las misivas.

"El funcionario Kozak devolvió a México las cartas que pretendían dictar las acciones del personal del Gobierno de los Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense. Asimismo, recomendó a México transmitir sus inquietudes a través de los canales diplomáticos, tal como es costumbre", dijo WHA en su mensaje.

El embajador Roberto Lazzeri dio a conocer el jueves pasado que se reunió con el Director Interino de ICE, David Venturella y el subdirector, Charles Wall, para plantear la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y su notificación inmediata a las familias.

Cabe recordar que el pasado lunes 13 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a la sociedad mexicana a cerrar filas en defensa de los connacionales que viven en Estados Unidos, luego del incremento de muertes de mexicanos relacionadas con operativos y centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

La titular del Ejecutivo federal hizo referencia al caso más reciente, el del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió durante un operativo del ICE en Houston, Texas.

El pronunciamiento de la mandataria federal se dio luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció una estrategia jurídica para presentar denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de al menos 17 mexicanos, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia del ICE y tres durante operativos migratorios.

(Con información de Arturo Rojas y Rolando Ramos).