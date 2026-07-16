Legislativo condena las muertes por ICE

El Poder Legislativo Federal condenó los actos represivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos de América (ICE, por sus siglas en inglés) que provocaron la muerte de 17 mexicanos en aquel país.

Mediante un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, suscrito por senadores y diputados federales de Morena, PAN, PVEM, PT y MC —los legisladores del PRI no firmaron—, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldó “firmemente las acciones jurídica y diplomáticas, emprendidas por el Estado mexicano ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América”.

“Así como el impulso de las acciones pertinentes ante las instancias diplomáticas, de cooperación internacional y del propio Sistema de Justicia Estadounidense que pretendan prevenir nuevas tragedias, y sancionar a quienes resulten responsables, solicitando atentamente que se informe al Congreso de la Unión”.

La diputada federal del PAN Verónica Pérez culpó al gobierno de Morena de lo que pasa “porque ustedes redujeron el presupuesto para la protección y asistencia consular”.

A nombre de MC, el senador Néstor Camarillo dijo que “la vida y la dignidad” de los migrantes “va más allá de los tintes políticos”.

Al final, el salón de sesiones prácticamente vacío, se guardó un minuto de silencio en memoria de los 17 mexicanos caídos.