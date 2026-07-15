Trump no cancelará retenes de ICE en carreteras

Washington. La policía migratoria estadounidense (ICE) debe continuar con sus controles en carretera para luchar contra la inmigración ilegal, afirmó ayer el presidente Donald Trump, luego de la suspensión de esa práctica tras la muerte de dos indocumentados.

Un colombiano de 26 años murió el lunes por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine, y la semana pasada otro incidente acabó con la vida de un mexicano que vivía desde hacía años en Houston, Texas.

"NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de I.C.E.: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

"A la Izquierda Radical 'Dumócrata' le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia" añadió, utilizando una expresión despectiva en inglés para referirse a los demócratas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, anunció el martes que suspendía esos retenes en carreteras y calles, ante la conmoción suscitada por esas dos muertes.

México, que afirma que han muerto 17 de sus nacionales a causa de las operaciones de ICE desde que Trump volvió al poder en 2025, anunció la semana pasada denuncias penales en EU contra el gobierno.