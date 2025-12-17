Transferencias bancarias: ¡Se acabó plazo de adaptación! MTU, obligatorio desde el 1 de enero

A partir del 1 de enero es obligatorio que todos los usuarios de la banca tengan activa la herramienta Monto Transaccional del Usuario (MTU). Se trata de un candado de seguridad que limita el monto en las transferencias bancarias a través de medios digitales.

El objetivo de esta regulación es aminorar los fraudes, robos y estafas online, los cuales crecieron más de 50% en los últimos cinco años, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Si el cliente no fija este tope a sus trasferencias bancarias, el banco deberá hacerlo a más tardar el primer día de 2026, en función del historial transaccional del usuario, señala David Herrerías, director de Prevención de Fraudes de HSBC México y Latinoamérica.

El MTU entró en vigor el 1 de octubre. Sin embargo, las autoridades otorgaron un periodo de tres meses de adaptación, el cual vence el 1 de enero, según la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante este tiempo, algunas instituciones ya asignaron límites en los montos de operación. Por ejemplo, Banorte notificó a sus clientes -los primeros días del mes- que, “a partir del 5 de diciembre, se aplicará en automático la cantidad equivalente a 1,500 Udis (Unidades de Inversión), unos 13,000 pesos.

Si el banco, por ejemplo, fija ese monto y el usuario desea realizar una transacción por 14,000 pesos, la operación no se podrá realizar hasta que el cuentahabiente modifique el límite en su aplicación bancaria o directo en sucursal.

“Este límite (MTU) se podrá modificar 24/7. ¿Qué significa esto? En cualquier día y a cualquier hora se puede cambiar, el usuario puede subirlo o bajarlo las veces que sea necesario y sin costo alguno”, refiere el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Oscar Rosado Jiménez.

Esta nueva regulación generó muchas dudas, éstas son las más comunes:

¿El MTU es por operación, día, semana o mes?

Este candado de seguridad es por operación y no por día, semana o mes, aunque algunos bancos dan esa opción.

Se aplica en operaciones que se hacen por estos mecanismos: aplicación móvil, banca en línea, banca por teléfono voz a voz y banca de audio respuesta.

¿Para quién y para qué aplica el MTU?

Es activa para personas físicas y para las operaciones que se realicen a cuentas de terceros. Es decir, depósitos a amigos, familiares o proveedores; el pago de la renta o la mensualidad de la tarjeta de crédito de la pareja, hermano o suegra. Aplica únicamente para bancos y no para instituciones como Nu o Stori.

¿Para quién y para qué no aplica el MTU?

Esta regulación no es efectiva para la banca empresarial. Tampoco para operaciones entre cuentas propias de personas físicas del mismo banco. Al ser una regulación digital, tampoco tiene efecto en pagos o depósitos en ventanilla, ni en compras con tarjetas de crédito y débito en comercios físicos o virtuales.

¿Cuál es el MTU que fijarán los bancos?

El monto sugerido por la regulación es por 1,500 Udis. No obstante, esta cantidad será diferente en función de la actividad de la persona y el banco en cuestión, comenta Herrerías, quien también es el coordinador del Comité de Fraudes de la Asociación de Bancos de México (ABM).

La metodología que sugiere la CNBV para fijar el MTU refiere que los bancos calculen el promedio transaccional de los últimos meses de ese cliente o estimen el promedio transaccional de usuarios del mismo segmento al que pertenece esa persona física.

¿Puedo cambiar ese MTU?

Sí, las veces que se requiera. Es una operación sin costo y que se puede realizar por aplicación bancaria, en tiempo real, o en sucursal.

¿Habrá multa para quienes no lo fijen?

No, la regulación no indica ninguna sanción, pero sí su obligatoriedad a partir de 2026, por lo cual los bancos deben fijar el MTU si el usuario no lo activa.

¿Hay un monto mínimo de MTU?

No, incluso se puede poner en cero y ajustarlo cada que sea necesario. De esta manera se evita que puedan retirar dinero si una tercera persona tiene acceso a las cuentas de otra, dado que para desbloquear el candado de seguridad se requiere de datos biométricos o contraseñas.

¿El gobierno busca controlar el dinero de los usuarios con esta regulación?

No, aseguran especialistas. El objetivo principal de esta medida es brindar más seguridad ante la creciente ola de fraudes digitales. Al final, quien decide cuánto se puede transferir por operación es el cliente. El banco, a lo mucho, puede proponer, pero la última palabra la tiene el usuario, él es quien decide si fija un MTU de cero, 1,000, 100,000 o 500 millones de pesos.

Puedes mandar tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx