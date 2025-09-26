MTU: Consejos para configurar el límite a tus transferencias bancarias digitales

Estamos a días de que entre en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU), el cual busca poner un límite a las transferencias bancarias digitales, un candado de seguridad a todos los depósitos que realices a cuentas de terceros a través de tu app, mediante la banca en línea o por la banca telefónica voz a voz y de audio respuesta.¿qué debes considerar para fijarlo?

Con esta medida, todas las personas físicas deberán poner un límite a sus transacciones digitales a partir del 1 de octubre. De no activarlo, los bancos pondrán un tope sugerido equivalente a 1,500 Unidades de Inversión (Udi), es decir, 12,819 pesos, considerando que, con fecha 25 de septiembre, cada Udi tiene un valor de 8.545679 pesos.

¿Qué debes considerar para fijar tu MTU?

Lo primero que debes tener claro es que el límite que debes fijar es por operación, no por día, semana o mes, aunque algunos bancos ofrezcan esta posibilidad en sus sistemas.

Esto implica que puedes realizar todas las transferencias que necesites en el día, cada una topada por el monto que determinaste.Considera que si tienes cuentas en varias instituciones bancarias, el MTU aplica para cada una de ellas.

Lo ideal es que saques cuentas y analices cuáles son los montos mínimos, promedio y máximos que normalmente transfieres y, a partir de ahí, establezcas los topes.

Por ejemplo, una persona que realiza -por lo general- varios depósitos por 2,000 pesos al mes y sólo uno de 4,500 pesos, tiene tres escenarios:

Primero: Poner como MTU 4,500 pesos o incluso un poco más, 5,000 pesos, para no tener que estar ajustando los topes máximos.

Segundo: Fijar el MTU en 2,000 pesos y ajustar este tope a 4,500 pesos cuando realice el depósito por esa cantidad.

Tercero: Tener el MTU en cero pesos, con lo cual eliminas prácticamente todos los riesgos de robo, y ajustas los límites en tu aplicación cada que sea necesario.

Esta regulación permite cambiar el MTU las veces que necesites y totalmente gratis desde tu aplicación bancaria y en tiempo real, previo factores de autenticación, o en alguna sucursal de la institución, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Esta medida aplica únicamente para movimientos de cuentas a terceros, dentro o fuera del mismo banco, como depósitos a un amigo, un familiar o un proveedor. No aplica para personas morales, transferencias entre cuentas propias y compras de tarjetas de crédito y débito en comercios, físico o virtual.

“El MTU otorga a los clientes la posibilidad de definir el monto máximo para transferencias y operaciones en línea, reduciendo riesgos asociados a fraudes o movimientos no reconocidos. Si se intenta realizar una operación por encima de este límite, la transacción deberá validarse mediante un factor de autenticación adicional, lo que añade una capa extra de seguridad”, asegura Santander.

Si no pongo el MTU, ¿habrá sanciones?

De acuerdo con la normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación, no existe ninguna multa por no hacerlo.

El MTU inicia formalmente el 1 de octubre de 2025, ese es el día en que todos los bancos deben tener habilitadas las opciones para fijar los topes transaccionales. Para el usuario habrá una especie de tiempo de adaptación de tres meses, hasta el 31 de diciembre.

A partir del 1 de enero de 2026 ya es totalmente obligatorio, por lo que si no lo fijaste, el banco será el encargado de poner el MTU, con base en el comportamiento del cuentahabiente. La institución notificará al usuario de esta medida y éste decidirá si se queda en ese nivel o lo modifica, según sus necesidades.

La regulación sugiere que el MTU que pongan los bancos sea el equivalente a 1,500 Udis; sin embargo, el candado final que pondrán las instituciones dependerá de muchas variables y éstas serán quienes decidan y el cliente quien lo valide.

¿Te sirvió esta información? Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx