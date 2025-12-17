SHCP presenta Estrategia Nacional de Educación Financiera; busca fomentar ahorro y disminuir desigualdades

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Comité de Educación Financiera, presentó la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025-2030, con lo cual se busca fomentar el ahorro en el país, así como disminuir la desigualdad de género y con grupos vulnerables.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, se diseñó un plan para que las y los mexicanos cuenten con las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones respecto al dinero, así como construir un mejor futuro financiero, fomentando el ahorro.

“Esta Estrategia busca que la población cuente con capacidades para ahorrar, enfrentar gastos imprevistos sin endeudarse, prevenir el sobreendeudamiento, planear su retiro con certeza y utilizar de manera segura los servicios financieros digitales, entre otros”, detalló.

La estrategia es transversal, al incluir la igualdad de género e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, con lo cual Hacienda aseguró que se garantiza que las acciones de educación financiera lleguen a todas las personas.

Esto va en línea con el Plan Nacional de Desarrollo, así como la Política Nacional de Inclusión Financiera presentada en semanas pasadas.

Te puede interesar Opinión Un PND fantasioso

“También integra educación financiera digital, buscando que los mexicanos cuenten con herramientas para aprovechar de mejor manera las nuevas tecnologías sin caer en riesgos”.

Los seis objetivos estratégicos

Para fortalecer de manera integral el bienestar financiero de la población, y así lograr que las personas tomen mejores decisiones económicas con información, la estrategia señala seis objetivos estratégicos:

Impulsar la educación financiera en el sistema escolarizado y no escolarizado, de modo que desde la infancia se fomenten hábitos de ahorro, planeación y consumo responsable.

Desarrollar capacidades financieras, incluyendo las digitales, que permitan a las personas utilizar de forma segura los productos financieros, especialmente en entornos digitales.

Fortalecer la difusión de campañas de educación financiera, así como los mecanismos de protección del ahorro.

Ampliar la comprensión de la población y de las empresas, particularmente de las MiPyMEs, sobre el funcionamiento de los distintos productos y servicios financieros, para prevenir el sobreendeudamiento y promover decisiones informadas.

Impulsar la educación financiera con enfoque en sostenibilidad, de manera que las personas cuenten con herramientas ante los desafíos climáticos.

Consolidar la coordinación interinstitucional e internacional en iniciativas de educación financiera, para que el Estado actúe de forma articulada, eficiente y con resultados medibles.