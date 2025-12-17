Sólo el 4.3% de las inversiones de Afores son sostenibles; "deben invertir responsablemente": Consar

El 4.3% de las inversiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) se realizan a través de instrumentos con algún enfoque o etiqueta sostenible, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

A través del documento “Financiamiento Sostenible a través de las Afores”, la Consar explicó que el desarrollo de los mercados financieros ha impulsado la creación de productos de inversión con enfoques sostenibles que tienen la doble función de satisfacer las necesidades de inversionistas y generar impactos positivos en materia ambiental, social y de gobernanza.

En ese contexto, dijo la Consar, la responsabilidad fiduciaria de las Afores es “crucial”, pues deben integrar criterios de responsabilidad en sus procesos de toma de decisiones de inversión, asegurando que dicha práctica no solo genere valor, sino que también contribuya a garantizar un retiro digno para los trabajadores.

En ese sentido, la Consar destacó que el 3.7% de las inversiones de las Afores se realizan a través de bonos de deuda gubernamental y privados con algún enfoque o etiqueta sostenible, con 306,328 millones de pesos invertidos al cierre de noviembre de 2025.

Igualmente, resaltó que las Afores poseen cerca del 39% del total de bonos etiquetados en circulación, con una tenencia promedio del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del 46 por ciento.