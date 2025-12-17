Revocación de licencia a Vector Casa de Bolsa: ¿qué sucede con las inversiones?

Al igual que CIBanco hace unos meses, Vector Casa de Bolsa solicitó la revocación de su licencia para operar, luego de que en junio pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la acusó de permitir operaciones de lavado de dinero. Ante esta situación, ¿qué deben saber los clientes sobre el proceso y el futuro de sus inversiones?

Samantha Beltrán, head of Sales Operations de Y&G Consultores y especialista en regulación del sistema financiero mexicano, explicó que desde octubre Vector Casa de Bolsa transfirió las cuentas y activos de clientes nacionales a Finamex, mientras que su filial internacional, Vector Global, fue vendida a Insigneo. “Se trata de un proceso de salida organizado, no de una bancarrota”, señaló.

“El objetivo general del proceso de transferencia del cliente era garantizar la estabilidad y seguridad de las inversiones”, detalló Beltrán. De hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó, en oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que la revocación fue a solicitud de la propia institución: “Con escrito presentado a esta comisión el 1 de diciembre de 2025, Vector solicitó la revocación de su autorización para operar como casa de bolsa”, detalló la CNBV.

Insigneo Financial Group, firma internacional de gestión patrimonial independiente, acordó la adquisición de las cuentas de clientes de Vector Global Wealth Management Group y también de su área de Asesor Registrado de Inversiones.

De acuerdo con un comunicado, la compañía aseguró que la operación incluye la transferencia de más de 4,000 millones de dólares en activos de clientes provenientes de Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

El monto de la operación con Finamex no se hizo público.

¿Pierden los clientes su dinero?

Las inversiones de los clientes, como acciones y bonos, no se pierden, pues están bajo custodia del Instituto para el Depósito de Valores (Indeval) y no en la propia casa de bolsa.

“El Indeval es el custodio último de los valores, como acciones, bonos y fondos de pensiones. Es decir, cuando una casa de bolsa cesa sus operaciones, los activos permanecen intactos bajo custodia del Indeval”, subrayó la especialista.

¿Cómo es la comunicación con el cliente?

Beltrán explica que los clientes debieron recibir una notificación sobre el cambio de Vector Casa de Bolsa a Finamex. Para quienes no hayan recibido la información, recomienda comunicarse directamente con Finamex, en el caso de clientes nacionales, o Insigneo, para clientes internacionales.

“Es posible que los clientes tengan que firmar documentación para la apertura o migración de cuenta y confirmar su información de contacto”, puntualizó. Añadió que, para quienes migran con Insigneo, la comunicación permitirá recibir instrucciones y verificar saldos e historial operativo.

¿Inversiones protegidas como en los bancos?

Cabe precisar que las inversiones gestionadas por casas de bolsa no cuentan con un mecanismo de protección institucional similar al Seguro de Depósito Bancario del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que ampara a los ahorradores en bancos. “Los riesgos de las inversiones bursátiles están ligados a la variabilidad del mercado, no a una quiebra institucional”, concluyó Beltrán.

