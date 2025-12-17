Tras crítica de Sheinbaum: El jefe de la ONU sale a pedir moderación a EU y Venezuela

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento a la moderación y a la reducción inmediata de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, informó este miércoles su portavoz.

Guterres pidió a ambos países que "cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU y cualquier otro marco jurídico aplicable para salvaguardar la paz en la región", dijo esta mañana a la prensa el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

Má temprano en la jornada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso a la ONU que medie en la crisis en Venezuela y alertó del peligro de una intervención militar extranjera, después de que Estados Unidos declaró "organización terrorista" al gobierno de Nicolás Maduro y el bloqueo de toda su flota petrolera.

Sheinbaum Pardo reprochó a las Naciones Unidas su falta de iniciativa en este asunto. "No se le ha visto", dijo este miércoles en su habitual conferencia de prensa matutina, en la que explicó que más allá de las críticas que pueda suscitar el gobierno de Maduro es fundamental apelar al diálogo y a una resolución pacífica.

"Por la declaración del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias", remarcó.

"Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la Presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz", reiteró.

Sheinbaum instó a la ONU a asumir su papel en esta crisis "para evitar cualquier derramamiento de sangre", al mismo tiempo que ha dejado la puerta abierta a una posible mediación conjunta de los presidentes de la región.

"Nosotros podemos estar como un punto de negociación, de reunión si así lo consideran las partes", planteó esta mañana desde Palacio Nacional. "Esperemos que no se dé una intervención, el mundo entero debe velar por una solución pacífica", dijo.

(Con información de Reuters y Europa Press)

INFORMACIÓN EN PROCESO...