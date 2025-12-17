Buscar
China también da su respaldo a Venezuela y se opone al "acoso unilateral" de Trump

China se opone al "acoso unilateral" y apoya a los países en la salvaguardia de su propia soberanía, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a su homólogo venezolano este miércoles mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la presión sobre Venezuela.

Wang dijo en una llamada telefónica con el canciller venezolano, Yván Gil, que China y Venezuela son socios estratégicos y que la confianza y el apoyo mutuos son una tradición de los lazos bilaterales, según un comunicado de la cancillería china.

"China cree que la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela en la defensa de sus legítimos derechos e intereses", dijo.

