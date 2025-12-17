Lula da ultimátum para firmar el acuerdo Mercosur-UE; Italia se suma a Francia para aplazarlo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este miércoles que si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no se aprueba "ahora", no se hará "mientras sea presidente".

Italia se sumó este miércoles a Francia al solicitar aplazar el tratado comercial entre ambos bloques, cuya firma Brasil pretende que tenga lugar durante una cumbre el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

"Ya les avisé: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente", sostuvo.

Pocas horas antes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había considerado "prematuro firmar el acuerdo en los próximos días".

"Voy a Foz do Iguaçu con la expectativa de que digan 'sí' y no digan 'no', pero si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos", agregó Lula durante una reunión de balance anual con sus ministros.

El tratado comercial ha sido negociado durante más de dos décadas entre ambos bloques.

Algunos países europeos son reticentes a ratificarlo por posibles pérdidas en su sector agrícola.

La Comisión Europea aspira a finalizar antes del sábado el proceso de ratificación.

Los socios plenos del bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- están, de su lado, listos para firmar.

El acuerdo permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica. A cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.

Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los países del Mercosur.

La cumbre de jefes de Estado del bloque sudamericano, este sábado en Foz, será precedida la víspera por un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores y Economía, en la misma ciudad sobre la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.

De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.