Coca-Cola: precios de refrescos aumentan hasta 20% en vísperas del nuevo IEPS 2026

En vísperas de que inicie 2026, Coca-Cola ajustó el precio de sus productos, ante el aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aprobó para el siguiente año.

En un recorrido que realizó este diario, algunos abarrotes informaron que prácticamente todas las presentaciones se encarecieron en los últimos días. “Aún no acaba 2025 y ya llegó el ramalazo, lo peor es que la gente se enoja como si uno fuera el que decide el incremento de precios”, comenta Manuela, dueña de una tiendita.

Rosario —también tendera— señala que, esta semana que realizó su pedido, el representante de la marca le informó de los ajustes y de los precios sugeridos a los clientes. “Es por un tema de impuestos”, le dijo el proveedor.

El incremento para los amantes de los refrescos de Cola fue de entre 6.7% y 17.6 por ciento. En lo que se refiere a los de sabor, el ajuste fue de hasta 20.5%, según los precios que proporcionó Rosario. Sin embargo, es importante recordar que estos valores de venta pueden variar en función del establecimiento y la zona donde se compre.

“No sé si para enero venga otro ajuste, pero a principio de año todo sube, de por sí no son buenos tiempos para las tienditas, cada vez se vende menos”, comentó Ramón, dueño de un pequeño negocio en la CDMX, quien comenta que la persona que le distribuye no supo informarle el por qué del ajuste tarifario "tan notable".

Lista de precios (proporcionados)

Desechables

Coca-Cola 250 mililitros (ml)

Precio anterior: 12 pesos

Precio actual: 13 pesos

Var %: 8.3

Coca-Cola 400 ml

Precio anterior: 15 pesos

Precio actual: 16 pesos

Var %: 6.7

Coca-Cola 600 ml

Precio anterior: 20 pesos

Precio actual: 22 pesos

Var %: 10.0

Coca-Cola 1.35 Litros (L)

Precio anterior: 31 pesos

Precio actual: 35 pesos

Var %: 12.9

Coca-Cola de 1.75 L

Precio anterior: 37 pesos

Precio actual: 41 pesos

Var %: 10.81

Coca-Cola 3 L

Precio anterior: 44 pesos

Precio actual: 50 pesos

Var %: 13.60

Coca-Cola en lata

Precio anterior: 20 pesos

Precio actual: 22 pesos

Var %: 10.0

Refresco de sabores de 2 L (Sidral Mundet, Fanta, Sprite y Fresca)

(Sidral Mundet, Fanta, Sprite y Fresca) Precio anterior: 28 pesos

Precio actual: 33 pesos

Var %: 17.9

Refresco de sabores de 3 L

Precio anterior: 39 pesos

Precio actual: 47 pesos

Var %: 20.5

Retornables

Coca-Cola 2.5 L

Precio anterior: 34 pesos

Precio actual: 40 pesos

Var %: 17.6%

Coca-Cola 3 L

Precio anterior: 39 pesos

Precio actual: 45 pesos

Var %: 15.4%

Coca-Cola 1.25 L

Precio anterior: 25 pesos

Precio actual: 27 pesos

Var %: 8.0

En el supermercado también hay ajustes en los precios de refrescos. La Coca-Cola desechable de 3 L cuesta 48 pesos, cuando en días pasados rondaba entre 42 y 43 pesos.

En el caso de los refrescos sin azúcar, la red de 12 unidades de 355 ml tiene un costo de 120 pesos, 10 pesos cada una, cuando en semanas anteriores era posible encontrar cinco piezas por 38 pesos, es decir, 7.60 pesos cada una.

¿Cómo ajustaron el IEPS para 2026?

Como parte del Paquete Económico 2026, legisladores avalaron un aumento del llamado impuesto saludable en las bebidas saborizados, como refrescos (versión normal) y jugos industrializados, el cual pasará de 1.6451 pesos por litro en 2025 a 3.0818 pesos para 2026.

Además, por primera vez, las bebidas con edulcorantes naturales o artificiales —como las versiones light, cero o dietéticas— tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro. Cabe destacar que éste se ajustó a la baja, porque la propuesta de la Secretaría de Hacienda era de 3.0818 pesos por litro.

Ante este escenario, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) anticipó, en semanas pasadas, que los ajustes al IEPS implicarían un aumento en los precios de los refrescos de hasta 15 por ciento.

Con esta medida se busca desincentivar el consumo de refresco, para generar un impacto positivo en la salud.

Además de bebidas saborizadas, se prevé un aumento en cigarros y sueros, también por el ajuste en las tasas del IEPS.

Ante ese escenario, Monex Grupo Financiero prevé presiones inflacionarias relativamente importantes para el primer trimestre del próximo año, con tasas por arriba de 4% en febrero y marzo, es decir, fuera del objetivo del Banco de México. Ese nivel no se veía desde junio de 2025.

Escribe tus comentarios a fernando.franco@eleconomista.mx