MTU: Guía para fijar o cambiar el límite a tus transferencias digitales banco por banco

Con el objetivo de blindar las operaciones bancarias digitales, autoridades financieras pusieron en marcha el Monto Transaccional del Usuario (MTU), el cual entró en vigor este 1 de octubre.

Esta herramienta permite al usuario poner un tope a las transferencias que envía a cuentas de terceros por medio de banca electrónica, es decir, a través de aplicación móvil e internet.

La regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene efecto únicamente en personas físicas y a cuentas de terceros. No incluye operaciones en ventanilla ni compras con tarjeta de crédito o débito en negocios físicos ni virtuales.

Si tienes más dudas, puedes consultar las 10 preguntas más frecuentes del MTU.

ABC por institución financiera

Si aún no fijas este monto límite a tus operaciones o quieres cambiar el que sugiere el banco, ésta es la forma de hacerlo en los bancos más grandes que operan en el país.

BBVA

Ingresa a la aplicación.

Accede al menú.

Ve a configuración.

Selecciona límites de operaciones.

Ingresa tus datos biométricos o contraseña para confirmar.

Banamex

Hay dos formas de hacerlo.

La primera:

Ingresa a la App Banamex con tu contraseña o datos biométricos.

Ve a transferir y pagar.

Selecciona la opción límite de transacción.

Elige la cuenta de débito en la que deseas establecer el límite.

Ingresa el monto que consideres adecuado.

Identifícate y confirma los datos para guardar tu nuevo límite.

La segunda

Ingresar a la App Banamex con la contraseña o datos biométricos.

Entrar a la cuenta elegida.

Seleccionar la opción límite de transacción.

Ingresar el monto que consideren adecuado de acuerdo con sus necesidades. Dicho monto se podrá modificar siempre que el cliente lo necesite.

Identificarse y confirmar los datos para guardar su nuevo límite.

Banorte

Rafael Fragoso, director ejecutivo de Banca Digital de Banorte, explicó que hay dos flujos para establecer el límite de transferencias para sus clientes, para los nuevos, el proceso es el siguiente:

Para clientes nuevos:

Posterior a la creación del usuario en cada flujo de activación de la aplicación, el cliente llegará a este paso nuevo donde tiene que establecer sus límites por operación.

Los límites máximos que puede definir en este paso son de acuerdo a sus perfiles:

Full: 5 millones MXN y 400,000 USD

Semifull: 11,500 MXN y 360 USD

Preferente: 12 millones MXN y 600,000 USD

Por regulación, es necesario que el cliente confirme sus límites mediante un código enviado a su celular registrado.

Posterior al paso 3, el cliente que aplica para la validación TRU ID pasa por esta pantalla, de lo contrario pasa de forma directa al paso.

El cliente continúa con la finalización de la activación en la creación de contraseña.

Para clientes existentes:

Si el cliente desea modificar sus límites transaccionales definidos, tendrá que dirigirse a la ruta menú.

Seleccionamos ajustes generales.

Entramos en límites de operaciones.

El cliente hace las modificaciones que desee en sus límites diarios y límites por operación.

El cliente confirma los límites que va a establecer.

El cliente confirma.

El cliente, por regulación, tiene que confirmar dichos cambios ingresando un código único que recibirá mediante SMS a su celular registrado.

Por último, ingresará su contraseña para aplicar los cambios y da en confirmar.

HSBC

Transferir y pagar.

Editar límite.

Ingresa el monto máximo.

Autenticación con NIP o biométrico.

SMS de verificación y confirmación.

Santander

Abre la app Santander.

Inicia sesión.

Ve al menú principal.

Selecciona administración de mis cuentas.

Da clic en configuración límite importe.

Abre transferencia rápida y estable el MTU.

Banco Azteca

Ingresa a la plataforma.

Selecciona ajustes.

Da clic en centro de seguridad.

Selecciona operaciones en la app.

Identifica límite de operaciones.

Establece el MTU.

Scotiabank

Ingresa a ScotiaWeb.

Ve a Configuración.

Ajusta tus límites y guarda tus cambios.

Confirma desde la app ScotiaMóvil.

Autoriza con tu e-Llave.

Y recibe tu confirmación por SMS y correo.

Inbursa

Ingresa a tu aplicación.

En el menú principal selecciona administrar tarjetas.

Selecciona la tarjeta que deseas.

Ve a bloqueos y límites.

Configura los montos y tiempos deseados.

Otra opción

Ve al menú principal.

Selecciona seguridad.

Da clic en límite máximo por operación, aplica y confirma con factores de autenticación.

¿Tienes más dudas? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx