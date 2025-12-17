Wall Street opera mixto ante dudas sobre tasas de interés; destaca caída de Paramount

Los principales índices de Wall Street tienen comportamientos mixtos en las negociaciones de este miércoles. Los promedios se mueven dispares en un mercado que asimila comentarios de un funcionario de la Reserva Federal y que espera a dos más durante el día.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.32% a 48,268.77 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.13% a 6,791.34 puntos. El Nasdaq Composite retrocede 0.28% a 23,046.91 puntos.

Los índices muestran las dudas en el mercado, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro suben después de que los datos publicados ayer ofrecieron una imagen menos sólida, y respaldaron la apuesta de que la Fed no volverá a bajar la tasa en varios meses.

Contrastantes con el escenario fueron las declaraciones Christopher Waller, un gobernador del banco central, quien dijo que la Fed todavía tiene margen para recortar entre 50 y 100 puntos base para llegar al nivel neutral, por la creciente debilidad del mercado laboral.

Más tarde en la jornada, los inversionistas aguardan los comentarios que harán por separado John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, y Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta. Los funcionarios podrían seguir alimentando con información las apuestas de tasas.

En el plano corporativo, Paramount cae 4.7 % después de que el consejo de administración de Warner Bros. Discovery (-0.38%) rechazó la oferta de adquisición hostil formulada por Paramount Skydance. Netflix, cuya oferta es la principal, avanza (+2.36%).