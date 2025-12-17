Economía informal aporta 1 de cada 4 pesos del PIB de México y emplea a más de la mitad de los trabajadores

Durante 2024, la economía informal en México aportó el 25.4% del PIB nacional, lo que implicó un crecimiento en el tamaño de su producción económica, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El tamaño de la economía informal sumó cuatro años consecutivos con crecimientos respecto del tamaño total de la producción nacional. Sólo entre el 2023 y el 2024 la economía informal creció 0.7 puntos porcentuales.

Además de aportar 1 de cada 4 pesos al PIB, la economía informal da empleo a más de la mitad de los trabajadores: 54.4% del total de la fuerza laboral en México se encuentra bajo algún esquema de informalidad.

La Medición de la Economía Informal del Inegi contempla a todas las unidades económicas que operan fuera de los registros legales básicos, así como modalidades de informalidad laboral e informalidad de negocio, esquemas que generan ingresos, pero carecen de protección legal plena.

Comercio minorista informal, el que más valor genera

Al desglosar las actividades económicas dentro del sector informal, se observa que el comercio minorista informal es el que más valor agregado genera: 29% de la producción total de la economía informal se produce en ventas al por menor.

La construcción y la industria manufacturera también concentraron una gran parte del valor agregado informal (15.6 y 13.0% respectivamente).

Durante 2024, algunos sectores como la agricultura, cría y aprovechamiento animal disminuyeron su participación en el total del valor agregado informal respecto al año anterior, señalando posibles cambios en los enfoques de generación de empleo y producción económica.

Este crecimiento en la economía informal se da en un contexto donde el PIB nacional se ha mantenido moderado en los últimos años; durante 2024 la economía mexicana total anotó apenas un crecimiento de 1.5% respecto del año previo.

La magnitud de la economía informal y su importante participación en la producción total reflejan también importantes retos productivos y laborales en México.