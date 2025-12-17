La hoja de ruta 2026 ¿Cómo invertir con enfoque global?

GBM prepara su hoja de ruta para 2026 con una idea central: el rendimiento vendrá de portafolios más globales, mejor perfilados y gestionados con disciplina, no de apuestas tácticas de corto plazo.

“Nuestra tesis se resume en dos palabras: calidad y diversificación inteligente”, explicó en entrevista Andrés Olea Falomir, vicepresidente de Productos Financieros en GBM.

La firma prevé un entorno de crecimiento moderado, con tasas que bajan, pero se mantienen en zona restrictiva.

En ese contexto, el mensaje al inversionista mexicano es romper el sesgo local y mirar más allá del mercado doméstico.

Estrategias

El primer pilar es la renta variable global de calidad. Ahí se ubica la estrategia Top Picks Globales, un portafolio concentrado en alrededor de 15 emisoras internacionales. El enfoque está en compañías con ventajas competitivas claras, generación sólida de flujo y valuaciones que aún ofrecen margen, más que en seguir el tema de moda del momento.

Dijo que el segundo pilar es el “mix 2026”: combinar esa exposición global con deuda local de corto plazo para capturar el nivel actual de tasas, y sumar sectores estructurales como salud, inteligencia artificial y energía. La idea es que el portafolio tenga varios motores y no dependa de un solo ciclo o región.

Pymes

Para el pequeño y mediano inversionista, Olea propone simplificar la elección de fondos con tres filtros:

• Primero, el horizonte: empatar cuándo se necesitará el dinero con la liquidez y riesgo del fondo.

• Segundo, la tolerancia real al riesgo: saber cuánto puede caer temporalmente el portafolio sin que el cliente pierda el sueño ni venda en el peor momento.

• Tercero, la consistencia: revisar el historial del fondo y del equipo gestor en distintos ciclos, no solo el rendimiento reciente.

Opciones

En innovación, GBM apuesta por las Cuentas Temáticas y por completar el “anaquel institucional” para el cliente de a pie.

Dichas cuentas dan acceso directo a tendencias como inteligencia artificial, energía o commodities, así como a estrategias de mercados privados, mientras que fondos como GBM AAA, gestionado por Lazard, agrupan megatendencias globales en un solo vehículo.Los errores que más pesan de cara a 2026 son conocidos: perfilamiento incorrecto y visión de muy corto plazo.

“Vemos inversionistas que se sienten agresivos cuando todo sube, pero no aguantan una corrección normal de mercado”, concluyó Olea