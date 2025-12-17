Stellantis: Mayor alcance con estrenos de marcas, modelos y ediciones especiales

La audaz estrategia de Stellantis se consolida con el anuncio de la llegada de la marca china Leapmotor, el polémico debut del Alfa Romeo Junior, el esperado regreso de la Jeep Cherokee con producción nacional, y el lanzamiento de una edición especial que apela a la cultura pop: el Fiat Pulse Abarth Stranger Things.

Leapmotor

La alianza entre Stellantis y la china Leapmotor es una declaración de intenciones en el segmento de vehículos electrificados en México, programada para un despliegue gradual a partir de 2026. Leapmotor entrará al mercado como competidor directo de marcas como BYD, centrándose en la tecnología REEV (Eléctricos de Rango Extendido), que busca ofrecer gran autonomía y accesibilidad.

Los modelos iniciales, los SUVs Leapmotor B10 y C10, prometen una autonomía combinada que podría superar los 1,100 kilómetros y precios altamente competitivos. Se estima que el B10 se posicione por debajo de los 600 mil pesos y el C10 bajo los 700 mil pesos. Esta estrategia busca democratizar la movilidad eléctrica al ofrecer opciones asequibles con el respaldo de la extensa red de distribución y posventa de Stellantis en el país. El grupo busca disipar el escepticismo sobre los vehículos de origen chino y la tecnología de rango extendido al enfatizar la autonomía y ofrecer una garantía sólida de una corporación establecida.

La nueva división de Stellantis se posicionará como una marca que comercializará vehículos impulsados únicamente por batería.

Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo presentó su primer SUV del segmento B 100% eléctrico, el Alfa Romeo Junior, un modelo que nació envuelto en controversia. Inicialmente bautizado como "Milano" en honor a la ciudad natal de la marca, el nombre tuvo que ser modificado a "Junior" debido a una disputa legal en Italia.

El Junior conserva el ADN del diseño italiano y deportivo de Alfa Romeo, pero en un formato más compacto y moderno. El vehículo se vende en Europa con versiones eléctricas de hasta 153 hp, incluyendo el potente Veloce totalmente eléctrico, enfocado en la deportividad. Aunque Stellantis ya ha registrado la propiedad industrial del modelo en la región, su lanzamiento oficial en México sigue pendiente de confirmación. El Junior es visto como un potencial acceso más "modesto" al exclusivo mundo de Alfa Romeo para los entusiastas mexicanos.

Cada día crece la posibilidad de que este suv compacto llegue a nuestro mercado para mediados de 2026. Lo mejor es que en su ADN está impresa la deportividad de la casa.

Jeep Cherokee 2026

Se ha confirmado el regreso de uno de los modelos más icónicos de Jeep, la SUV mediana Cherokee. No solo se reincorporará a la gama, sino que lo hará con un fuerte componente de localización: su producción se llevará a cabo en la planta de Stellantis en Toluca, México. La llegada del renovado modelo al mercado está prevista para el primer trimestre de 2026.

La decisión de fabricar la Cherokee 2026 en Toluca subraya la importancia estratégica de México para Stellantis, asegurando una proveeduría más ágil para el mercado nacional y la posible exportación regional.

El nuevo modelo representa una ruptura estética y conceptual con la generación anterior, adoptando un diseño más cuadrado y robusto que retoma las raíces utilitarias de la línea. Este cambio no es superficial; se ha optimizado el espacio interior, prometiendo hasta un 30% más de volumen de carga que su predecesora, un factor crucial en el competitivo segmento de las SUV familiares. La reintroducción de la Cherokee, con producción nacional, diseño renovado y tecnología híbrida, es una jugada clave para robustecer el portafolio de SUV de Stellantis en México. Más detalles sobre versiones, equipamiento y precios se esperan cerca de su comercialización, prevista tentativamente para febrero o marzo de 2026.

La Cherokee está de vuelta con importantes mejoras de desempeño y de practicidad para sus futuros conductores. La producción de este modelo referente para Jeep será en Toluca.

Fiat Pulse Abarth Stranger Things

Finalmente, la velocidad se fusiona con la cultura pop con el lanzamiento en México del Fiat Pulse Abarth Stranger Things. Esta edición especial del subcompacto SUV de alto desempeño, desarrollada en colaboración con Netflix, celebra la última temporada de la exitosa serie.

Limitada a solo 111 unidades coleccionables, esta edición se distingue por detalles temáticos que evocan el ambiente de los años 80 y el "Mundo del Revés". Los toques únicos incluyen asientos deportivos de piel bordados y una placa numerada. Mecánicamente, mantiene el potente motor Turbo de 1.3L que entrega 173 Hp y un torque de 198 lb/pie, capaz de alcanzar los 100 km/h en 8 segundos gracias a su modo "Poison". Esta edición limitada apela a la nostalgia y al coleccionismo, inyectando fantasía a la deportividad cotidiana.

El mercado mexicano responde muy bien a las ediciones especiales que el grupo estadounidense lanza. Ahora toca el turno al Pulse que se adentra en el universo Stranger Things.

El panorama automotriz que se avecina con la estrategia de Stellantis es un mosaico vibrante donde la innovación china y la electrificación irrumpen con fuerza, las marcas europeas de lujo se adaptan a la nueva era, y los clásicos americanos dan paso a nuevas visiones, todo con un toque de ediciones especiales que capturan el espíritu de la época.