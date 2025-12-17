¿Cómo influyen los padres en las decisiones financieras de sus hijos?

La educación y las dinámicas familiares constituyen un factor determinante en las decisiones financieras de las personas; especialmente entre padres e hijos.

De acuerdo con información del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el 60% de las personas heredó una desconfianza en el mundo financiero de sus padres.

Otro 53% declaró que sus padres le daban dinero para gastar como un hábito familiar; pero sólo 40% asegura que sus padres le enseñaron cómo administrar su dinero.

Adicionalmente, 3 de cada 10 personas dijeron que ahorran dinero como lo hacían sus padres y que llevan las cuentas de dinero como sus padres.

Un 18% declaró que utiliza los mismos productos y servicios financieros que sus padres.

Los hábitos y creencias familiares impactan de manera importante en las decisiones financieras en el presente y futuro de las personas.