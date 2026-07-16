¿Qué hacer ante un "montachoques"? Evita extorsiones y protege tu dinero

Vas manejando como cualquier otro día a tu trabajo, de repente otro auto se frena repentinamente e invade tu carril o te cierran el paso sin razón aparente, tal vez estás siendo víctima de un "montachoques", aquí algunas otras formas de identificarlos y qué hacer ante esta situación.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) explicó que los "montachoques" son grupos extorsionadores que provocan accidentes viales intencionalmente, para luego intimidar a los conductores y exigir pagos en efectivo inmediatos.

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS aseguró que, en los últimos semestres, los casos de “montachoques” han crecido entre 5 y 10% en el Valle de México (CDMX y Edomex), de acuerdo con una Sebastián Díaz Mora.

¿Cómo detectar y actuar ante un montachoques? Situación ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo debes actuar? En el camino Frenados repentinos, invasión de carril o te cierran el paso sin razón aparente. Mantén la calma y no te bajes de tu auto (asegura las puertas). La actitud Conductores y acompañantes agresivos, que intimidan o alzan la voz. No entregues dinero ni dejes ningún bien en garantía. La negociación Se niegan a esperar a la aseguradora y exigen un pago inmediato "por fuera". Llama al 911 y a tu seguro. Aclara que es una extorsión, no un accidente común. Fuente: AMIS.

¿Cómo identificarlos y cómo debes actuar?

Otra forma de identificarlos es que el conductor y/o sus acompañantes se muestran agresivos, intimidad o alzan la voz.

En muchos de los casos, agrega la directiva de AMIS, se niegan a esperar al personal de la compañía aseguradora e insisten en un arreglo monetario inmediato, “por fuera”, sin involucrar a las autoridades de tránsito.

La Asociación que integra a las aseguradoras dijo que trabaja con las autoridades para prevenir y atender siniestros por “montachoques”, por lo que te recomienda que si sospechas que eres víctima de uno:

Mantengas la calma y seguro (No desciendas del vehículo)

No entregues dinero ni bienes.

Llama al 9-11 y a tu aseguradora, especifica que estás siendo víctima de una extorsión y no de un hecho vial para que la policía active protocolos específicos.

Si es seguro hacerlo, toma nota de las características del otro vehículo y conductor (placas, modelo, señas particulares).

y conductor (placas, modelo, señas particulares). Permite que las autoridades y tu aseguradora gestionen el suceso.

¿Cuál es el costo de los siniestros viales?

Según cifras de GNP Seguros, durante el año pasado, la aseguradora atendió más de 468,000 siniestros automovilísticos (tanto en vehículos particulares como corporativos), lo que implicó un desembolso superior a los 20,900 millones de pesos.

Al analizar en qué situaciones los usuarios recurren más a su póliza, las coberturas más utilizadas reflejan las prioridades de protección:

Daños Materiales: 49.5%

49.5% Responsabilidad Civil (daños a terceros): 28.43%

28.43% Gastos Médicos: 18.9%

Esta tendencia se mantiene firme durante la primera mitad del año en curso. En el primer cuatrimestre, la aseguradora reportó la atención de más de 143,000 siniestros con pagos que superan los 6,200 millones de pesos.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx