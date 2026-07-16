Guía para priorizar tus deudas sin riesgo de demandas si debes la tarjeta, el auto o la hipoteca

La tarjeta de crédito, el auto, la hipoteca o el préstamo personal y de nómina, ¿cuál de tus deudas debes pagar primero si llevas varios meses en suspensión de pago? Existen diversos métodos que te pueden ayudar a recobrar el control de tus finanzas. Para algunos, es mejor liquidar primero aquellas obligaciones que cobran mayor tasa de interés; para otros, lo ideal es empezar con las deudas más pequeñas.

Si bien ningún esquema es mejor que otro, porque depende de la persona que se trate, debes considerar un factor al momento de tomar la decisión: el riesgo de una posible demanda de tu acreedor. Este elemento es clave si buscas liquidar una deuda o negociar una consolidación, reestructura o quita, dice Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor.

La mayoría de los mexicanos tiene más de una deuda. En promedio, cada uno tiene tres cuentas por pagar y, según una encuesta del estudio Perfil del Deudor 2025, tres de cada 1,000 tienen más de 15 obligaciones financieras por cumplir.

Tenencia de deudas Número de deudas Porcentaje Menos de 5 81.96% De cinco a 10 16.43% De 10 a 15 1.28% Más de 15 0.34% Total 100% Fuente: encuesta para

el estudio Perfil del

deudor 2025

“Hay distintas estrategias para pagar tus deudas. Puedes ir desde la más bajita a la más alta o de la mayor tasa de interés a la menor. Pero algo que la gente, comúnmente, no toma en cuenta son los niveles de riesgo (de una posible demanda); es decir, quizá está dejando una deuda de alto riesgo para el final, lo cual implica que podría haber, en el inter, un proceso judicial para recuperar el monto que se financió”, señala el especialista.

Si ya pasaron varios meses o años de no realizar un pago, lo más probable es que se trate de buscar una quita. Si éste es el caso, dice, debes tomar en cuenta cinco factores para decidir con cuál deuda empezar: nivel de riesgo de una posible demanda, quién es el acreedor, cuánto se debe, cuánto tiempo llevas en cartera vencida y qué tipo de deuda es.

“Aunque la tasa de interés sea mucho menor, siempre vamos a sugerir que te vayas por la de mayor riesgo, se negocian esas primero para evitar temas legales o alguna complicación eventual”, expone el vocero de la Defensa del Deudor. Quizá es difícil saber cuál de tus acreedores tiende más a iniciar procesos judiciales. En ese caso, siempre será mejor consultar con un especialista.

Por ejemplo, si debes la hipoteca, el auto y dos tarjetas, ¿por cuál debes empezar? González comenta que, quizá, habría que empezar por el financiamiento de vivienda, por lo que representa. Sin embargo, siempre debes ser flexible al momento de planear.

¿Por qué? Estás ahorrando para negociar tu hipoteca; sin embargo, de la nada, el banco te ofrece un acuerdo “espectacular” para liquidar tu tarjeta de crédito, un descuento de hasta 90 por ciento. En este caso, conviene dar un pellizco a la alcancía y aprovechar la oportunidad, sin descuidar la conciliación del crédito hipotecario.

De acuerdo con el experto, en tarjetas bancarias y no bancarias, el riesgo de un proceso judicial empieza desde 30,000 pesos. Si bien en este nivel la posibilidad de que ello ocurra es “muy baja”, no se puede desechar del todo. En financiamientos hipotecarios y automotrices, el riesgo crece, porque ahí hay un bien que se puede recuperar y la institución sabe que lleva la de ganar si no hay una conciliación de por medio.

Métodos para pagar las deudas

Nadie está exento de caer en una racha financiera negativa y acumular una serie de deudas. Si éste es tu caso y buscas liquidarlas, existen varios métodos para cumplir con tu objetivo. Sólo no dejes de la lado la recomendación de los expertos: evaluar el nivel de riesgo.

Estos esquemas se conocen como avalancha y bola de nieve. El primero considera el pago inicial de las deudas con las tasas de interés más altas, como tarjetas de crédito y los préstamos personales, entre otros.

¿Qué ganas con esto? Ahorras un buen dinero en intereses. Si tienes una tarjeta que cobra 50% de tasa de interés al año y otra 25%, cada mes que dejas saldo en la primera, estás pagando más que en la que tiene intereses menores. Cuando atacas primero las deudas caras, aprovechas mejor cada peso que pagas.

Este método sirve mucho cuando tus deudas con intereses altos son las que tienen los saldos más grandes, porque ahí sí se nota la diferencia en lo que te ahorras. Eso sí, necesitas paciencia, porque puede tardar más en ver que terminaste de pagar tu primera deuda completa, destaca BBVA.

El segundo, bola de nieve, consiste en pagar las deudas más pequeñas lo más rápido posible y, una vez que liquidas una, te sigues con la siguiente hasta llegar al final.

“¿Qué pasa con la bola de nieve que cae y gira deslizándose por una colina? En el inicio de la caída, la bola de nieve es pequeña; conforme se desliza, crece y toma fuerza. Así, la estrategia: consiste en iniciar liquidando la deuda más pequeña para tomar fuerza y llegar a la más grande”, explica la Asociación de Bancos de México (ABM).

Luis Mena, asesor financiero y fundador de Triunfa con tus finanzas, señala que este método funciona bien en el sentido de que se obtienen “victorias rápidas”, lo cual motiva psicológicamente a pagar todas las deudas que se tienen de forma paulatina y ordenada.