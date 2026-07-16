¿Por qué las vacaciones de verano en 2026 cuestan más si la inflación ya bajó?

Salir de vacaciones de verano en 2026 puede ser un duro golpe a las finanzas. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi, servicios como restaurantes y alojamiento casi duplican la inflación general registrada en junio, que fue de 6.63% frente a 3.37%.

La demanda turística por el Mundial de Futbol de 2026 es un factor importante, pero no el único, según los expertos, ya que este comportamiento se ha mantenido a lo largo del año, y termina afectando lo que pagan las familias por sus vacaciones.

Salir de vacaciones se ha vuelto más caro

Los planes familiares para disfrutar del descanso han incrementado considerablemente. Durante el verano de 2025, un viaje a la playa de cuatro días para cinco personas podía costar hasta 17,000 pesos.

En abril de este 2026, los gastos para el mismo plan ascendieron a 21,000 y hasta 25,000 pesos, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Al momento de publicación de este contenido, la ANPEC no ha actualizado las cifras para este verano, pero la tendencia sigue siendo similar.

De acuerdo con Adriana García, Coordinadora de Análisis Económico en México, ¿cómo vamos?, la respuesta de por qué se ha encarecido tanto es compleja, ya que combina factores coyunturales como la temporada alta en turismo y el Mundial, además de otros elementos estructurales como los costos laborales del sector.

Factores que encarecen salir de vacaciones

Demanda turística estacional y el Mundial

De acuerdo con la maestra en Gobierno y Transformación Pública, el concepto de restaurantes y alojamiento forman parte del sector de servicios, del componente subyacente de la inflación, aquel que responde principalmente a las condiciones del mercado.

Durante el verano, que es el periodo de descanso escolar, incrementa demanda de servicios asociados a las vacaciones, como los restaurantes, hospedaje, o servicios turísticos, lo que empuja los precios al alza. Este efecto es estacional, por lo que se repite durante cada año.

“Estamos hablando de la temporada alta de estos servicios cuando existe más demanda y, por lo tanto, los precios tienden a incrementarse", señaló la experta.

Según la Secretaría de Turismo (Sectur), para la temporada vacacional de verano (entre el 20 de julio al 30 de agosto de 2026), se prevé la llegada de 22 millones 400 mil turistas a cuartos de hotel, lo que representa un crecimiento de 5.6% respecto al mismo periodo de 2025.

La ocupación hotelera promedio nacional se estimó de 65%, dos puntos porcentuales por encima de la temporada pasada. Ante estas estimaciones de demanda, el sector se encarecerse.

Además, los indicadores también reflejan los efectos del Mundial de Futbol.

“Muy probablemente hubo un efecto de la expectativa de que el Mundial de fútbol iba a aumentar mucho la demanda por servicios de alojamiento y restaurantes".

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur, afirmó para El Economista que, durante la temporada mundialista, el país creció 5% en Turismo.

“En este momento mundialista, México crece 5% en turismo, por encima de Canadá y Estados Unidos; en días de partido, las ciudades sede registran ocupaciones de hasta 95%, con un promedio estatal de 75%, además de una derrama importante en hoteles y restaurantes”, señaló la funcionaria.

Adicional a ello, la secretaría informó que México rompió récord histórico de viajeros internacionales durante los primeros cinco meses del año, con un acumulado de 42.87 millones. Eso representa un incremento de 8.8% con el mismo periodo de 2025.

Adriana García apuntó que, aunque la economía mexicana mostró debilidad en el primer trimestre, la demanda turística sigue, lo que dificulta la reducción de precios.

“Sigue existiendo una demanda robusta por servicios turísticos, por lo que sus precios no han disminuido en gran proporción”, agregó.

Fenómenos estructurales

Más allá de los factores estacionales, el servicio de restaurantes y alojamiento se ha mantenido por arriba de la inflación general, y también del subyacente durante lo que va del año.

Variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), enero - junio de 2026 Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Inflación general anual

3.79 4.02 4.59 4.45 3.94 3.37 Inflación Subyacente anual 4.52 4.50 4.45 4.26 4.19 4.03 INPC - Restaurantes y servicios de alojamiento 7.22 7.22 7.16 6.89 6.69 6.63 Fuente: Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

La Coordinadora de Análisis Económico en México, ¿cómo vamos? explica que se debe fenómenos estructurales como el incremento al salario mínimo, un costo que se traslada al usuario final.

“El encarecimiento de la mano de obra se ha trasladado a los precios de los servicios”. Esto no solo ocurre en el sector turístico, sino al resto de servicios de la economía.

Por ello, aunque la inflación ha disminuido y se ha controlado hasta llegar a 3.37% en junio, otros servicios mantienen una variación anual superior, aunque no sea temporada alta.

Consejos rápidos de finanzas personales para este verano

Si decides viajar en esta temporada, la planeación y la flexibilidad serán tus mejores aliadas para evitar el sobreendeudamiento: