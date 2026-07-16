Lynk & Co llevó las pruebas de choque a otro nivel: un pie robótico de 6 toneladas pateó su SUV

Las marcas de autos chinas se han caracterizado por imponerse retos de todo tipo para demostrar, tanto a sus posibles clientes como al mundo en general, que sus productos pueden ser tan resistentes y seguros como los de marcas de cualquier otra parte del mundo. La última en hacer lo propio fue Lynk & Co, que dejó que un ariete de 6 toneladas de peso, disfrazado de pie robótico, impactara en tres ocasiones al Lynk & Co 08 para poner a prueba su resistencia.

Tres impactos con el mismo vehículo

Lynk & Co 08 prueba de choque

Las tres pruebas se realizaron con la misma unidad. Primero recibió un golpe completamente frontal, después uno lateral y, finalmente, uno dirigido directamente a los postes A de la camioneta.

Tras recibir todos los golpes, el SUV demostró cómo se activan varios sistemas de seguridad: las bolsas de aire, la llamada de emergencia —aún no disponible en México— e incluso la apertura correcta de las puertas para permitir la salida de sus ocupantes. También se constató que tanto la batería del sistema híbrido enchufable como el tren motriz en general seguían funcionando correctamente.

El respaldo de Volvo y Geely en la seguridad del Lynk & Co 08

Lynk & Co 08 prueba de choque

Recordemos que Lynk & Co forma parte de Geely Holding Group, el mismo grupo que tiene bajo su cobijo a Volvo, una marca reconocida a nivel global por la seguridad de sus autos. Con Volvo dentro del grupo, las demás marcas han mostrado un aumento importante en la protección que ofrecen a sus ocupantes gracias al trabajo en conjunto.

Lynk & Co 08

El Lynk & Co 08, por ejemplo, cuenta con una estructura fabricada en un 75% con acero de alta resistencia y aleaciones de aluminio, más acero al boro conformado en caliente para aumentar su rigidez y su capacidad de absorción y distribución de la energía cuando recibe uno o varios impactos.

Calificación Euro NCAP: cinco estrellas para el Lynk & Co 08

Prueba de choque oficial de la Euro NCAP

El año pasado, la Euro NCAP —uno de los organismos más reconocidos y exigentes en pruebas de seguridad— otorgó cinco estrellas al Lynk & Co 08 en sus evaluaciones, siendo las siguientes sus calificaciones:

90% en protección a ocupantes adultos

87% en protección a ocupantes infantiles

78% en protección a usuarios vulnerables (peatones y ciclistas)

81% en asistencias avanzadas a la conducción