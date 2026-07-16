Portal del Empleo abre la segunda mitad del 2026 con 56,867 vacantes: Todo lo que debes de saber 

Un total de 56,867 vacantes se encuentran disponibles en el Portal del Empleo durante la segunda quincena de julio de 2026. La cifra, reportada por el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, refleja la demanda del mercado de trabajo formal en el país, el cual muestra una concentración en sectores de servicios, operaciones y áreas administrativas de empresas, según los registros de la plataforma gubernamental.

La distribución de los requerimientos de personal por parte de las empresas muestra una tendencia hacia puestos de carácter operativo y técnico. Entre las ocupaciones con mayor número de registros en este lapso figuran los auxiliares de almacén, personal de ventas y atención al cliente, operadores de maquinaria pesada, conductores de transporte y técnicos en mantenimiento electromecánico.

A nivel profesional, las carreras que concentran la mayor cantidad de opciones publicadas por los empleadores son administración y gestión de empresas, contabilidad, derecho, ingenierías de procesos y tecnologías de la información.

En materia de remuneraciones, los tabuladores registrados en el portal oficial se dividen por niveles de escolaridad y experiencia. El sector operativo y de auxiliares presenta salarios mensuales que se ubican entre los 8,500 y los 12,00 pesos, con registros específicos de 9,600 para vendedores de mostrador y de 9,583 para auxiliares generales de manufactura.

Por su parte, el personal técnico y los profesionistas que inician su trayectoria laboral acceden a ingresos que van de los 14,000 a 22,000 al mes, rango donde se ubican posiciones como ejecutivos de ventas en 14,500 pesos y analistas contables con percepciones de 22,000pesos netos. En el segmento de alta especialización, como jefaturas de planta industrial y analistas de ciberseguridad, las percepciones mensuales se sitúan a partir de los 25,000 pesos.

Los indicadores del Observatorio Laboral correspondientes a este periodo del año detallan además los ingresos promedio por área del conocimiento en el país. El sector de finanzas, banca y seguros encabeza las remuneraciones promedio con 39,029 pesos al mes, seguido por economía con 27,470 pesos y medicina con 25,665 pesos.

Las áreas vinculadas a tecnologías de la información registran un promedio de 21,639 pesos, mientras que el campo de la ingeniería, la manufactura y la construcción se ubica en 20,678 pesos mensuales.

Cabe destacar que hay una disparidad salarial según la zona geográfica de las empresas y el fenómeno de la relocalización de cadenas de suministro.

Los registros del Servicio Nacional de Empleo muestran que las posiciones técnicas especializadas y de ingeniería ofertadas en las entidades del norte y del bajío presentan retribuciones que superan hasta en un 36% a puestos de perfil idéntico localizados en la región sur del país.

Esta diferencia responde a la competencia de los sectores de manufactura avanzada y logística por retener personal calificado en los corredores industriales de alta demanda, lo que eleva el piso de las negociaciones contractuales frente a zonas con menor densidad de inversión extranjera directa.