JAC fortalece el sello Hecho en México para aumentar la capacidad industrial e integración nacional

Como respuesta a la incertidumbre por las nuevas reglas comerciales y el futuro de la industria automotriz, JAC advirtió que no se limitará a comercializar vehículos, sino a fortalecer el sello hecho en México para aumentar la capacidad industrial e integración nacional, para que el consumidor tome decisiones más inteligentes del producto nacional, aseveró Elías Massri, presidente de Giant Motors Latinoamérica y JAC.

En el marco del lanzamiento de la SUV JAC 4, el directivo reconoció que si bien la competencia eleva los estándares del mercado, “tener una planta es más que un edificio o una promesa corporativa”.

Explicó que lo Hecho en México debe traducirse en valor para el cliente: en mejores productos, mayor capacidad de respuesta y la confianza de saber que detrás de su vehículo existe una empresa comprometida con el país y preparada para permanecer.

“Hoy vivimos un momento de enorme transformación en la industria. Hay más marcas, más productos, más tecnología y una competencia cada vez más intensa. Al mismo tiempo, las reglas del comercio regional, la integración de componentes y las preguntas en torno al ambiente geopolítico y al futuro de la industria automotriz generan inquietudes legítimas”, alertó.

Massri destacó que la respuesta de JAC ante la incertidumbre es seguir fortaleciendo la capacidad industrial, la integración nacional y la flexibilidad para adaptarnos.

El presidente de GML aseguró que JAC 4 se coloca como la SUV de entrada más accesible del mercado mexicano, con un costo de 369,000 pesos.

“Venimos a demostrar que es posible ofrecer en México un producto moderno, bien equipado y competitivo, pensado para las necesidades reales del consumidor mexicano y respaldado por una empresa que ha construido aquí su historia y su capacidad industrial”.

En Giant Motors Latinoamérica entendemos que la experiencia del cliente se construye en toda la cadena de valor, dijo, desde el primer contacto con la marca hasta la disponibilidad del producto, la claridad de la información, la entrega, el servicio, las refacciones y cada interacción posterior.

“Hoy podemos decir con orgullo que hemos alcanzado un fill rate cercano al 97% en el surtimiento de refacciones dentro de las primeras 24 horas”.

Resaltó que GML es una empresa industrial mexicana desde hace años; y en un mercado de muchas marcas y muchos anuncios, la diferencia es clara: tenemos planta, producto, red, servicio y una historia comprobable de inversión en México.

JAC invertido más de 3,000 millones de pesos en los últimos 18 meses en la expansión de la planta en Ciudad Sahagún, que contempla nuevas líneas de producción, un centro de entrenamiento digital, una pista de pruebas y un patio logístico de 15 hectáreas“ Hemos superado las 100,000 unidades ensambladas en nuestra planta”