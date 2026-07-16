CJNG acusa a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en la CDMX

Hombres armados, embozados y con ropas militares prometen en un video "limpiar" de criminales Xochimilco, un turístico barrio del sur de la Ciudad de México hasta ahora ajeno a las sangrientas disputas entre narcos.

El video circula en redes sociales y en medios locales. La docena de hombres llevan chalecos con las siglas CJNG del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una pequeña presencia en la capital mexicana desde hace algunos años.

El servicio de verificación digital de la AFP descartó que fuese generado mediante inteligencia artificial, pero es difícil confirmar su procedencia. Comenzó a circular en mayo y desde entonces su difusión se ha multiplicado.

El líder del grupo lee un comunicado en un celular. Lleva un rifle ruso AK-47. Sus compañeros también portan armas largas.

Proclama que el cártel llega a Xochimilco y zonas vecinas para combatir a supuestos criminales. Acusa a sus rivales, los cárteles de Tláhuac y Tepito -Unión Tepito-, de extorsionar en nombre del CJNG.

Este tipo propaganda es una vieja práctica de los cárteles. Antes de que existieran las redes sociales hacían correr la voz de su llegada o distribuían panfletos con la promesa de que su presencia representaría un alivio para comunidades golpeadas por la delincuencia.

Es una experiencia poco vista en la Ciudad de México, que ha conseguido quedar al margen de las violentas disputas criminales.

La AFP preguntó a la fiscalía y la policía de la capital si hay una investigación al respecto. No recibió respuesta.

Antecedentes

Los cárteles la Unión Tepito y Tláhuac son las bandas dominantes en la capital. Habitualmente aliados a grandes bandas para controlar la venta de droga callejera, han extendido sus actividades a la extorsión, el robo y el secuestro.

El CJNG irrumpió en años recientes con el espectacular e inédito ataque armado contra Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía capitalina y actualmente secretario de Seguridad federal. Fue en junio de 2020 en una zona turística. El funcionario resultó herido y murieron dos de sus escoltas y una viandante.

En 2024, las autoridades capitalinas realizaron al menos dos operativos en Xochimilco que culminaron con la captura de 15 miembros del CJNG, organización que sufrió un duro golpe tras la muerte en febrero de su líder, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes.

Xochimilco, apodada "la Venecia mexicana", atrae a visitantes nacionales y extranjeros que recorren sus canales a bordo de las coloridas "trajineras".

La AFP recorrió un mercado muy popular por sus artesanías y comidas mexicanas. La mayoría de personas dijo desconocer el video y aseguró jamás haber sido molestados por criminales. Un guía turístico señaló que la zona está muy vigilada.

Dos vecinos, que pidieron anonimato, coincidieron en que el video, o al menos uno semejante, es de hace años y ahora está resurgiendo.

Uno comentó que se menciona a una base de taxis "que ya no existe".

Indicaron, sin embargo, que hay presencia de bandas criminales en una zona boscosa vecina al sector. Medios locales, que citan a las autoridades, consignan varios reportes de tala ilegal controlada por cárteles.