Casos de "montachoques" han subido hasta 10% en el Valle de México, advierten aseguradoras

La directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, aseguró que en los últimos semestres, los casos de los denominados “montachoques” han crecido entre 5 y 10% en el Valle de México (CDMX y Edomex).

“Estos semestres hemos visto algunos incrementos, de acuerdo a lo que nos han comentado nuestras asociadas, (de) entre 5 y 10%”, detalló Norma Alicia Rosas.

Los "montachoques" son grupos de extorsionadores que provocan accidentes viales intencionalmente, para luego intimidar a los conductores y exigir pagos en efectivo inmediatos.

La directiva explicó que un automovilista puede identificar a un montachoques cuando el conductor del otro vehículo realiza maniobras bruscas como frenar repentinamente, es agresivo, se niega a esperar a personal de la aseguradora e insiste en que se llegue a un arreglo monetario sin involucrar a autoridades de tránsito.

En ese sentido, la AMIS hizo una serie de recomendaciones a los automovilistas sobre cómo actuar en caso de que sospechen ser víctima de un montachoques:

Mantener la calma y no descender del vehículo para mantenerse seguro.

No entregar dinero ni bienes.

Llamar al 911 y a tu aseguradora, especificando que estás siendo víctima de una extorsión y no de un hecho vial.

Si es seguro hacerlo, tomar nota de las características del otro vehículo y conductor (placas, modelos, señas particulares).

Y finalmente, permitir que las autoridades y la aseguradora gestionen el suceso.

Explicó que los montachoques buscan vehículos que no cuenten con seguro, pues para así los automovilistas víctimas de la extorsión tienen un mayor incentivo para pagar, pues se sienten más vulnerables.

“Cuando tú vienes adentro del vehículo y llamas y le dices (al montachoques), ‘va a venir el ajustador, va a venir mi aseguradora’, pues para ellos resulta mucho más complicado”, explicó Norma Alicia Rosas.