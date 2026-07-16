Trump asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina; Milei no irá por "cábala"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, informó este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", dijo Leavitt en rueda de prensa.

"Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso", insistió Leavitt.

El mandatario estadounidense también asistirá el viernes a una recepción que la FIFA organizará en la Torre Trump en Nueva York, añadió Leavitt.

El presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, ya anunció en junio que Trump acudiría a la final y que entregaría el trofeo al equipo vencedor, pero la Casa Blanca aún no lo había confirmado.

Leavitt dijo que no sabía si Trump apoyaría a Argentina o a España, después de que criticara al socio europeo en una cumbre de la OTAN la semana pasada por no ayudar en la guerra contra Irán.

Milei dice que no irá a la Final para no romper su ritual

El presidente de Argentina, Javier Milei, descartó este mismo jueves viajar a Estados Unidos para la final del Mundial del domingo ante España y dijo que seguirá viendo los partidos de la Albiceleste desde la residencia de Olivos como parte de su "cábala", un ritual al que se le atribuye buena suerte.

"Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día", respondió Milei a Radio El Observador.

Consultado si la decisión de permanecer en Buenos Aires para la final del Mundial de Norteamérica 2026 se debía a una cábala, el mandatario respondió: "Sí".

También explicó que usa una chaqueta de la petrolera YPF como atuendo de buena suerte para los partidos.

"El día (del partido) con Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más", reveló.

En cambio el rey de España, Felipe VI, asistirá a la final en el MetLife Stadium en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York, junto a la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, informó a la AFP la Casa Real el miércoles.

Argentina, actual campeón del mundo, disputará el domingo la final ante España con la ilusión de conseguir su cuarta estrella mundialista.

Para España será la segunda vez que opte al título planetario. La primera fue en Sudáfrica 2010 y la furia Roja conquistó entonces la Copa del Mundo.