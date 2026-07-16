Sheinbaum descarta reincorporación del GIEI en el caso Ayozinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que está dispuesta a dialogar con la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago, sobre la investigación del caso Ayotzinapa, aunque aclaró que la prioridad del gobierno es el avance de las pesquisas y que cualquier información se dará a conocer primero a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Sheinbaum Pardo informó que su administración solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México analizar la posibilidad de incorporar expertos independientes para revisar las investigaciones. Sin embargo, dijo, la respuesta fue que no serían los antiguos integrantes del GIEI, sino que se propondrían nuevos especialistas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el GIEI ya no existe como mecanismo de investigación, por lo que descartó que sus integrantes puedan reincorporarse bajo el mismo esquema.

"No es lo mismo que sean contratados por el gobierno a que formen parte de la asesoría de una institución independiente", señaló.

La titular del Ejecutivo federal aseguró conocer a profundidad los informes elaborados por el GIEI, los cuales, dijo, ha leído en dos ocasiones, así como el documento presentado por el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

No obstante, reconoció que existen diferencias con algunos de los planteamientos contenidos en esos documentos, particularmente en torno a resoluciones judiciales que permitieron la liberación de presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes.

También, sostuvo que la nueva etapa de la investigación, encabezada por el fiscal especial del caso, ha retomado una perspectiva científica y ha permitido identificar omisiones en las indagatorias previas, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no afectar las investigaciones ni vulnerar el diálogo con los familiares.

"Por respeto a las madres y a los padres de Ayotzinapa, hasta que no tengamos su evaluación y sepamos si podemos salir públicamente con lo que hemos encontrado, no podríamos hablar de este tema", afirmó.

Sobre la posibilidad de reunirse con Ángela María Buitrago, Sheinbaum Pardo respondió que podría sostener un diálogo con ella, aunque consideró que sería más relevante que la excomisionada conociera primero la visión del fiscal encargado del caso.

La mandataria también reconoció que existen diferencias de opinión entre los propios familiares de los estudiantes sobre la forma en que debe difundirse la información del caso, por lo que insistió en que cualquier anuncio se realizará únicamente cuando haya avances suficientes y en acuerdo con las víctimas.