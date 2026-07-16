Competitividad de Querétaro atrae a inversionistas: Felipe Macías

Con una inversión de 239.36 millones de pesos y la generación de más de 260 empleos para los queretanos, llegó a Querétaro la nueva planta de NetShape México, cuyas instalaciones se ubican en el Parque Industrial FINSA, las cuales fueron inauguradas con la participación del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, quien hizo el corte del listón.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que Querétaro se consolida como una ciudad líder en competitividad gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada.

Indicó que ese posicionamiento que tiene el Municipio de Querétaro, brinda certeza a los empresarios, lo que permite atraer inversiones, fortalecer la economía local y crear más oportunidades de empleo para las familias queretanas.

Shape Corp. es una compañía de origen estadounidense fundada en 1974, con presencia global en América, Europa y Asia, y atiende a los principales fabricantes automotrices del mundo. Esta misma inició operaciones en México en 2004 y mantiene operaciones productivas en Querétaro desde 2010, al consolidarse como una ubicación estratégica para fortalecer sus operaciones en México y atender las necesidades futuras de sus clientes a nivel global.