El servicio del seguro de auto que más usan los mexicanos y que ahorra miles de pesos al año

Las emergencias al volante no siempre se traducen en grandes colisiones o pérdida total. A menudo, los imprevistos que más afectan el bolsillo y la paciencia de los conductores son los incidentes cotidianos en la carretera.

Sin embargo, la cultura vial en el país sigue siendo alarmante: en México, solo 3 de cada 10 autos están asegurados, según los datos más recientes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Esto significa que 70% de los automovilistas asume el riesgo total de cualquier percance de su propio bolsillo.

Teniendo en cuenta que en el país circulan más de 61 millones de vehículos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la falta de protección financiera representa un peligro latente para la economía familiar.

¿Cuál es el costo de los siniestros viales?

Para dimensionar el impacto financiero de la siniestralidad, según cifras de GNP Seguros. Durante el año pasado, atendió más de 468,000 siniestros automovilísticos (tanto en vehículos particulares como corporativos), lo que implicó un desembolso superior a los 20,900 millones de pesos.

Al analizar en qué situaciones los usuarios recurren más a su póliza, las coberturas más utilizadas reflejan las prioridades de protección:

Daños Materiales: 49.5%

49.5% Responsabilidad Civil (daños a terceros): 28.43%

28.43% Gastos Médicos: 18.9%

Esta tendencia se mantiene firme durante la primera mitad del año en curso. En el primer cuatrimestre, la aseguradora reportó la atención de más de 143,000 siniestros con pagos que superan los 6,200 millones de pesos.

Asistencia vial: El beneficio del seguro de auto que pocos aprovechan

Más allá de los choques aparatosos, existe un rubro que suele pasar desapercibido en el análisis financiero pero que salva el día a día: la asistencia vial. Quedarse sin batería, ponchar una llanta o requerir una grúa son situaciones que comprometen la movilidad diaria y generan gastos inmediatos si no se cuenta con respaldo.

Tan solo el año pasado, GNP brindó más de 210,000 servicios de asistencia vial. Los incidentes más comunes que reportan los conductores mexicanos son:

Servicio de grúa: 71.9% de las solicitudes.

71.9% de las solicitudes. Paso de corriente: 18% de los casos.

18% de los casos. Cambio de llanta: 7.3% de los reportes.

La necesidad de este apoyo sigue al alza. En los primeros cuatro meses del año vigente, ya se suman más de 61,000 servicios de asistencia vial en el camino, lo que confirma el valor cotidiano del seguro de auto más allá de las grandes eventualidades.

¿Cómo elegir una cobertura que resuelva el día a día?

Al contratar o renovar una póliza, evaluar las opciones de asistencia vial puede ahorrar miles de pesos al año. Por ejemplo, hay productos que otorgan hasta cinco servicios de asistencia anuales con cobertura en toda la República Mexicana, incluyendo cerrajero y envío de combustible.

Para conductores que viajan frecuentemente en carretera o buscan máxima tranquilidad, existen alternativas que extienden este beneficio hasta 10 servicios de asistencia al año y elevan los límites de cobertura en el uso de grúas.

Contar con un seguro de auto no es solo un requisito legal en muchas carreteras del país; es una herramienta de protección financiera activa las 24 horas, los 365 días del año, vital tanto para la rutina urbana como para las vacaciones.

¿Tienes dudas? Escribe tus comentarios a sonia.soto@eleconomista.mx