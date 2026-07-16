El oro cae 2% y la plata 3%; tensión en Oriente Medio refuerza apuestas de alzas de tasas

Los precios del oro bajaron un ⁠2% este jueves, a un mínimo de más de dos semanas, ya que las continuas tensiones en Oriente Medio agravaban los temores inflacionarios, añadiendo incertidumbre ⁠a la trayectoria de las ⁠tasas de interés estadounidenses.

A las 16:35 GMT, el oro al contado perdió un 1.7%, a 3,989.66 dólares por onza, tras haber caído un 2% antes y haber tocado un mínimo desde el 1 de julio.

Los futuros del oro en Estados Unidos retrocedieron un 1.4%, a 3,994.10 dólares.

Los precios del petróleo subieron más de un 1% debido a la preocupación por el suministro energético de Oriente Medio.

Irán pidió a los hutíes de Yemen que estén listos para cerrar la ruta petrolera del mar Rojo si Estados Unidos ataca las infraestructuras energéticas iraníes.

"Los precios del petróleo han vuelto a subir y, con los niveles más altos del Brent, creo que persisten las expectativas de que los rendimientos estadounidenses probablemente suban, quizá incluso con un alza de tasas ya en septiembre, lo que está ejerciendo presión sobre el oro", dijo Bart Melek, director global de estrategia de materias primas de TD Securities.

Según la herramienta FedWatch ⁠de CME, los operadores están descontando ahora ⁠una probabilidad de alrededor del ⁠55% de que la Reserva Federal suba las tasas en septiembre.

Los rendimientos del ⁠bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años subían ligeramente. El dólar estadounidense se apreciaba un 0.2%, lo que encareció el oro para los compradores con otras divisas.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, manifestó esta semana su determinación de reducir la inflación sin dar pistas concretas sobre cómo lo haría.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó un ⁠3.1%, a 55.96 dólares por onza, el platino perdió un 2.2%, a 1,637.68 dólares y el paladio bajó un 3%, a 1,273.5 dólares.