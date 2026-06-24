¿El seguro de auto cubre un motor desvielado por inundación? Lo que debes saber

Es viernes y el reloj marca las 17:00 horas. Sales de la oficina rumbo a casa para reunirte con la familia, el tránsito es especialmente complicado y, de la nada, empieza a llover con gran intensidad. Estás atorado en un bajopuente y ves como rápidamente aumenta el nivel de agua hasta tapar el motor de tu vehículo. Es posible que el auto sufra afectaciones, incluso, en el caso más extremo, que el motor termine desvielado por una inundación, ¿tu seguro cubre este tipo de incidentes?

El seguro de riesgos hidrometeorológicos es el encargado de proteger tu patrimonio de impactos causados por fenómenos como lluvias, granizo, inundaciones y huracanes y más de 99% de las pólizas de autos tiene este componente, dice Carlos Jiménez, director de Daños y Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“El 99.5% de las pólizas, aunque casi me atrevo a decir que el 100% (…), desde la que conoce la gente como limitada, que así le llaman a la que te cubre de robo y que de limitada no tiene nada, integra un montón de protecciones adicionales, incluyendo hidrometeorológicos”, expuso.

Sin embargo, los contratos de las aseguradoras tienen exclusiones, lo que la gente llama las letras chiquitas, y es ahí donde debes revisar con lupa lo que protege y, sobre todo, lo que no cubre y por qué no lo cubre.

Si a ti te interesa en específico el tema del desvielamiento de motor, dice el especialista, lo ideal es preguntar a tu asesor si incluye esta protección y bajo cuáles lineamientos es válida. Algunas aseguradoras no la integran en los planes que ofrecen y se debe solicitar por separado.

Por ejemplo, si te quedaste atrapado en el bajopuente con el tráfico y, en un abrir y cerrar de ojos, cae una lluvia torrencial y tu auto queda bajo el agua, estamos hablando de un hecho fortuito. En ese caso, si tienes la cobertura contratada, el seguro te lo a respaldar.

Sin embargo, si tu viste que el bajopuente estaba inundado y aun así seguiste avanzando y entra agua al motor de tu auto, caes en lo que las aseguradoras llaman agravación de riesgo (tú contribuiste a que pasara el hecho) y la aseguradora difícilmente lo cubrirá, a menos que tu contrato especifiqué que aún en esos casos la empresa pagará el siniestro.

El seguro es un traje a la medida, lo importante es tener claro contra qué quiero asegurarlo, que quiero asegurar y por cuanto quiero hacerlo”, comenta Jiménez.

¿Necesitas cobertura amplia para estar protegido?

Carlos Tohme, presidente del Comité de Daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), lamenta que sólo 27% de los vehículos que circulan por las calles del país cuenta con una póliza, lo cual genera un gran riesgo para el resto del padrón vehicular.

Lo anterior, dice, pese a que el costo es pequeño frente a los beneficios que otorga, más cuando hay un siniestro de por medio. En su opinión, lo ideal es contratar una cobertura amplia o total para estar protegido de fenómenos naturales como las lluvias e inundaciones. Este seguro, acota, tiene un costo anual de entre 2.5% y 4% del valor del bien.

Sin embargo, Jiménez destaca que tu vehículo también puede ser protegido de riesgos hidrometeorológicos con dos tipos de seguros que no son cobertura amplia: robo y daños materiales.

“El seguro de auto es tan noble que tiene un montón de protecciones adicionales, desde la cobertura de robo, aunque no tengas contratada la amplia, tienes la de riesgos de la naturaleza (…) y estás protegido”. El que no va a cubrir las afectaciones por lluvia, granizo, caída de un árbol o inundación es el de responsabilidad civil o daños a terceros.

Se esperan lluvias intensas

De acuerdo con Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, de enero a los primeros días de junio, las lluvias fueron 15% más intensas que el promedio climatológico de los últimos 30 años. El especialista estimó que los efectos de El Niño se desarrollen con fuerza hacia finales de este año y durante los primeros meses de 2027.

“Cada año vemos una mayor severidad en los daños registrados por fenómenos naturales, por lo que hacemos un llamado a tomar las acciones necesarias que protejan nuestra integridad, así como nuestro patrimonio. Para esto último hay seguros que se pueden adaptar a las necesidades de cada persona o familia”, señaló Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS.

El 68% de los mexicanos (o 90 millones de personas en nuestro país) es altamente vulnerable a riesgos hidrometeorológicos, añadió.

Destacó que, en años cuando no se presentan huracanes catastróficos, 41% de las indemnizaciones por riesgos hidrometeorológicos está directamente relacionada con siniestros causados por las lluvias e inundaciones. Las lluvias son responsables de 29.4% de los daños asociados a este tipo de fenómenos, mientras que las indemnizaciones por desbordamiento o inundaciones alcanzan 11.47% de los siniestros.

La entidad federativa sin costa con más indemnizaciones por riesgos hidrometeorológicos es la Ciudad de México, con 26.8%, seguida por el Estado de México, con 6.2%, y Guanajuato, con 6.1 por ciento.

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