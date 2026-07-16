JAC 4 2027, ya está en México: más equipo, más seguridad y nuevo precio

La JAC 4 se ha vuelto un SUV clave en la alineación de la marca y, además, uno de los que más años lleva en su portafolio. Por eso llega renovada al año modelo 2027 con, según la marca, 43 mejoras en distintas áreas de la camioneta. A continuación, el detalle de equipamiento, seguridad y precios de la JAC 4 2027.

Diseño exterior de la JAC 4 2027

JAC 4 2027

Por fuera, la JAC 4 2027 estrena una nueva parrilla y fascia para acercarse a lo que se ve en otros lanzamientos recientes de la marca. Aun así, conserva sus formas cuadradas en un paquete de 4.41 metros de largo, suficiente para que, al menos por dimensiones, clasifique en el segmento B-SUV+, aunque su precio y otros elementos la coloquen más cerca del B-SUV tradicional.

JAC 4 2027

En nuestro mercado se ofrecerá solo con una versión: la Active CVT. Por fuera destaca por faros y calaveras LED, rines de 18", entrada confort, quemacocos y espejos laterales abatibles eléctricamente.

Interior y equipamiento

JAC 4 2027 Interior

El interior conserva algunos detalles del modelo previo, pero suma más equipamiento. Ahora incluye un cuadro de instrumentos digital de 6.5" y una pantalla central de 12.8" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Entre el equipo destacable de la JAC 4 2027 encontramos: aire acondicionado automático, asiento del conductor con ajuste eléctrico, iluminación ambiental, freno de estacionamiento electrónico con sistema autohold y sistema de audio de cuatro bocinas más dos tweeters, entre otros.

Seguridad de la JAC 4 2027

JAC 4 2027

En seguridad, la actualización mejora bastante. Además de las tradicionales 6 bolsas de aire, la JAC 4 2027 incluye visión de 540°, sensores de proximidad traseros, monitoreo de presión de llantas, alerta de tráfico cruzado trasero, monitoreo de punto ciego y alerta de salida segura. Motor y mecánica

Bajo el cofre, la JAC 4 2027 monta un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros que genera 134 hp y 147 lb-pie de par, enviados al eje delantero a través de una caja automática CVT.

JAC 4 2027

Cabe destacar que este modelo cambió las llantas por unas con mejor agarre. Además, cuenta con suspensión independiente en el eje delantero y barra de torsión en el eje trasero.

Precio de la JAC 4 2027 en México

La JAC 4 2027 estará disponible en todas las agencias de la marca en México a partir del 16 de julio, con un precio de $369,000 pesos. Con ello, plantea competir contra rivales como el Geely Coolray Lite, el Chirey Tiggo 4 Pro y el Nissan Kait, entre otros.

Precios de la JAC 4 2027 en México:

JAC 4 Active CVT 2027: $369,000