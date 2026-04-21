Estrategias de las familias para enfrentar el incremento de precios en frutas y verduras

Durante varios meses, incluso antes de concluir 2025, las familias mexicanas han resentido un incremento continuo en los precios de productos de la canasta básica. La mala noticia es que el Banco de México estima que esta tendencia persistirá durante 2026. Para administrar mejor el gasto, los hogares implementan estrategias que van desde comprar en la Central de Abastos, hasta adquirir verduras más maduras y congelarlas para evitar el desperdicio.

De acuerdo con datos citados por Fernando Franco en El Economista, la inflación mensual de México se ubicó en 0.86% durante marzo de 2026. El mayor impacto provino de frutas y verduras, que registraron un aumento de 10.75% respecto al mes previo, la mayor cifra desde 1983. El jitomate fue el producto más afectado, con un incremento de 42.01% en marzo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó una variación al alza en la canasta básica alimentaria, compuesta por 44 productos, entre marzo y abril de 2026. El precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) ascendió a 2,106.45 pesos, lo que representó un aumento promedio de 21.13%. Los productos con mayores incrementos en el último mes fueron:

Con mayores alzas Producto Incremento Chile poblano +28.24% Jitomate +14.48% Chile jalapeño +12.72% Papa: +10.76% Zanahoria +7.63% Fuente: ANPEC

Testimonios de familias mexicanas: estrategias ante la inflación

Sofía Ramos, habitante de la Ciudad de México, acude a la Central de Abastos a realizar sus compras semanales de verduras y frutas. Desde marzo ha notado el aumento de productos básicos, especialmente jitomate, cebolla, limón y aguacate. Así registra los precios promedio por kilo que ha pagado recientemente:

Precios en la Central de Abastos Producto Variación en pesos Jitomate de 40 a 55 pesos Tomate de 20 a 28 pesos Cebolla blanca de 10 a 13 pesos Pepino de 22 a 35 pesos Chile poblano de 89 a 100 pesos Limón de 25 a 28 pesos Aguacate de 38 a 45 pesos Fuente: Central de Abastos

“En la Central de Abastos la verdura sí está más económica, porque en los mercados de la colonia los precios son aún más altos”, afirma Sofía. Agrega que el jitomate sigue siendo imprescindible en su dieta, por lo que no reduce su consumo pese al alza.

Andrea Mora opta ahora por comprar guisados en una fonda para evitar desperdiciar verduras que no alcanza a cocinar. Su estrategia, aprendida de su madre, consiste en comprar jitomates maduros, licuarlos con cebolla y ajo y congelar la mezcla para aprovechar mejores precios y reducir mermas.

Por su parte, Enrique González Olalde relata que el jitomate de bola lo paga actualmente en 43 pesos. Mantiene su consumo habitual y decide entre comprar por kilo para sopas o por piezas según las comidas del día.

María Luisa sí ha aplicado sustituciones temporales: ante el alto costo prefiere utilizar puré de jitomate y programar su menú con verduras y frutas de temporada, que suelen ser más económicas.

Factores que impulsan la inflación en verduras

Entre los factores que presionan los precios, la ANPEC destaca el incremento en energéticos: la gasolina premium supera los 29 pesos por litro y el diésel rebasa los 30 pesos, lo que eleva costos logísticos y de transporte. Además, la inseguridad y la extorsión inciden en la operación comercial y repercuten en precios finales para el consumidor.

En el ámbito internacional, elementos como la imposición de aranceles (por ejemplo, el 17% al jitomate exportado a Estados Unidos), la escasez derivada de sequías —ligadas al cambio climático— y las guerras que afectan la disponibilidad de insumos como fertilizantes y refacciones, contribuyen a un entorno adverso para productores y consumidores mexicanos. Actualmente, más de 35 millones de hogares enfrentan dificultades para cubrir su manutención, señala la ANPEC.

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