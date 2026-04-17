¿Por qué el jitomate subió más de 100% y su precio es de casi 100 pesos el kilo en supermercados?

El precio del jitomate está al rojo vivo. ¿Por qué el consumidor mexicano paga el kilo casi en 100 pesos en supermercados y vio aumentos mayores a 100% durante marzo?

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) realizó un análisis del comportamiento que registra este alimento, en el cual concluyó que los mayores incrementos se observan en la comercialización previa al consumidor final.

En abril, el precio promedio del jitomate saladette al productor fue de 17 pesos y al consumidor final, de 55 pesos; es decir, una diferencia de 38.50 pesos. Esto implica que las familias del país pagan 3.26 veces más que lo que recibe el productor.

El alimento se vendió al mayoreo en 26.15 pesos y al pasar a medio mayoreo subió a 33.85 pesos.

Los especialistas de la consultoría señalan que esto demuestra que el problema no está en la producción, sino en las distorsiones registradas en la etapa de comercialización, especialmente en los autoservicios, que registran mayores márgenes de ganancia. Justo en estas tiendas es donde el jitomate tiene los precios más altos, casi de 100 pesos el kilogramo.

De acuerdo con la base de datos de Quién es quién en los precios, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en La Comer el kilo de jitomate bola está hasta en en 98.50 pesos; en Walmart, en 69.90 pesos; en Chedraui, en 68.90 y en Soriana, en 64.90.

El aumento del precio del tomate al consumidor responde principalmente a presiones en la intermediación, donde se concentra la mayor parte del incremento. Mientras el productor recibe un ajuste moderado, el consumidor enfrenta incrementos acelerados, evidenciando la necesidad de políticas enfocadas en eficiencia comercial y reducción de distorsiones en la cadena”, concluyó su análisis.

Para comprobar su teoría, GCMA destacó que, de marzo a abril, mientras el precio al productor del jitomate saladette aumentó 17.2%, en la venta de medio mayoreo subió 37.3% y al consumidor final, en 28.3 por ciento.

Jitomate sube más de 100% en marzo

El precio del jitomate aumentó 126% en marzo, frente a igual periodo de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay ningún motivo para que el alimento se comercialice a precios elevados, incluso cuestionó que cómo es posible que en Walmart se venda en 80 pesos.

“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla, ni de otros productos, ¿cómo es posible que el kilo de jitomate en las tiendas del ISSSTE esté a 20 pesos y en Walmart, a 80?. Algo raro hay, porque en todo caso en todos lados debería estar alto”, señaló la mandataria.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) consideró que la inflación alimentaria en México prende señales de alerta con precios “por las nubes”, donde el incremento en el segmento de frutas y verduras presiona “gravemente”la economía familiar y su poder adquisitivo.

Señaló que las condiciones de sequía en diversas zonas del país han reducido las cosechas de productos agrícolas, elevando tanto sus costos de producción como de abasto y distribución. A esto se suma recién la creciente escasez y encarecimiento de fertilizantes, insumo clave en la agricultura que se agrega a la distorsión de este mercado. En paralelo, el aumento en el precio de las gasolinas ha comenzado a presionar los costos logísticos.

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