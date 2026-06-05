La inflación en Colombia se ubicó en 0.47% en mayo, un dato inferior a las expectativas del mercado

Colombia registró una inflación de 0.47% en mayo, un ⁠dato inferior al esperado por el mercado, impulsado por el alza de los precios de alojamiento, agua, electricidad y gas, así ⁠como en los del transporte, informó ⁠el viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El dato se compara con la variación de 0.32% registrada en mayo del año pasado y con el 0.78% de abril.

Según la mediana de un sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación de 0.55% para el quinto mes de este año.

El comportamiento en mayo estuvo explicado por un incremento de 0.86% en los precios en la división de alojamiento, agua, electricidad y gas, seguida por recreación y cultura, con un aumento de 0.77%, y transporte, con un alza de 0.61%.

Los precios de la salud subieron 0.52% en mayo, los del vestuario 0.42%, los de restaurantes y hoteles 0.38%, mientras que los de la información y las comunicaciones avanzaron 0.25%.

En contraste, se registró una contracción de 0.02% en los precios de los alimentos, el rubro de mayor peso en el cálculo del indicador.

En ⁠los primeros cinco meses del año, ⁠la inflación acumuló un 4.36%, ⁠por encima del 3.63% en el mismo periodo de 2025.

En los últimos ⁠12 meses hasta mayo, la inflación acumuló un 5.84%, superior al 5.05% en igual periodo del año previo y a la meta puntual de largo plazo del Banco Central de 3%.

El aumento de la inflación fue la principal razón por la que el Banco Central incrementó su tasa de interés de referencia entre enero y ⁠marzo en un total de 200 puntos base, aunque en su reunión de finales de abril la dejó estable en el actual nivel de 11.25%.