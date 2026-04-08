Hogares mexicanos, pesimistas en materia de inflación: preven alza de precios en todo el año

La confianza de los hogares mexicanos está de capa caída. En el tema particular de los precios, los consumidores esperan que éstos mantengan una tendencia creciente en los siguientes 12 meses.

El rubro que evalúa las expectativas inflacionarias en el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) sumó seis meses con una expectativa negativa. El índice que cuestiona ¿cómo cree usted que se comporten los precios en el país en los siguientes 12 meses? cayó 1.3 puntos en marzo, sumando un semestre con descensos consecutivos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este jueves se da a conocer la inflación de la segunda quincena de marzo, un dato que, dicen analistas, no será nada favorecedor. Banco Base estima que en todo marzo se ubicó en 4.7 por ciento.

En la primera parte de marzo, la inflación siguió una tendencia ascendente, al registrar una variación de 4.63% en términos anuales, la mayor cifra desde la segunda parte de octubre e hilando dos quincenas por encima de 4%, es decir, por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico).

El propio Banxico prevé mayores niveles inflacionarios y, por ello, aumentó sus expectativas para los primeros nueves meses del año, en medio de un constante encarecimiento de los alimentos y una disminución de precios más lenta en el sector servicios.

Para el primer trimestre de 2026, el pronóstico de la inflación general subió de 4% a 4.1%; para el segundo, de 3.8% a 4% y para el tercero, de 3.6% a 3.7%, según la última decisión de política monetaria.

Inflación presiona "gravemente" al bolsillo

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) asegura que la inflación alimentaria en México prende señales de alerta con precios “por las nubes”, donde el incremento en el segmento de frutas y verduras presiona “gravemente”la economía familiar y su poder adquisitivo.

De acuerdo con sus datos, en el primer trimestre del año, los precios más altos fueron:

Jitomate saladet , con un aumento promedio de 61.02 por ciento.

Limón (38.36 por ciento).

(38.36 por ciento). Tomate verde (18.58 por ciento).

(18.58 por ciento). Papa: (16.63 por ciento).

(16.63 por ciento). Café soluble (11.31 por ciento).

(11.31 por ciento). Chile poblano (9.48 por ciento).

Estás cifras evidencian un entorno de presión inflacionaria focalizado, lamentablemente, en la manutención familiar, señaló la Anpec.

fernando.franco@eleconomista.mx