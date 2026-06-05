Preocupa a los mexicanos comportamiento de los precios para los próximos meses

La percepción de los consumidores mexicanos sobre el comportamiento de los precios es clara: la vida seguirá encareciéndose en los próximos meses. Así lo revelan los indicadores complementarios de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO), un análisis conjunto del Inegi y el Banco de México.

El indicador que cuestiona a los ciudadanos sobre cómo creen que se comporten los precios en el país en los siguientes 12 meses se ubicó en apenas 15.3 puntos. Esto representa un avance marginal de 0.1 puntos respecto a abril de 2026, pero una caída de 2.7 puntos en comparación con mayo de 2025.

En esta métrica, un menor puntaje significa mayor pesimismo. Por lo tanto, el dato actual refleja que las familias mexicanas esperan una inflación más agresiva para el cierre de año.

¿Por qué los mexicanos ven un panorama de inflación persistente en 2026?

Este pesimismo no es gratuito. Durante los primeros cinco meses de 2026, el bolsillo de los mexicanos ha resentido el impacto de una inflación persistente, reflejada directamente en productos esenciales de la canasta básica:

La papa: Registró un incremento del 56.6% en la primera quincena de mayo, el aumento más severo para un periodo similar en los últimos ocho años.

Registró un incremento del en la primera quincena de mayo, el aumento más severo para un periodo similar en los últimos ocho años. El jitomate: Tras tocar techos históricos de hasta 100 pesos por kilo a inicios de año, se ha estabilizado rondando los 45 pesos, un costo que sigue estando muy por encima de sus niveles habituales.

Tras tocar techos históricos de hasta 100 pesos por kilo a inicios de año, se ha estabilizado rondando los 45 pesos, un costo que sigue estando muy por encima de sus niveles habituales. Otros básicos: El chile serrano y otros vegetales mantienen una tendencia al alza que presiona el gasto diario en los hogares.

El impacto en el bolsillo: Menos ahorro y vivienda congelada

La desconfianza en el control de precios ya está golpeando las metas financieras a mediano y largo plazo de las familias, particularmente en dos rubros clave:1. Capacidad de ahorro a la baja

La ENCO evalúa la situación del ahorro mediante dos métricas en mayo de 2026:

Posibilidades actuales de ahorrar: Se ubicó en 40.0 puntos (una caída de 2.6 puntos respecto al año anterior). Los mexicanos declaran que hoy no les sobra dinero para guardar.

Se ubicó en (una caída de 2.6 puntos respecto al año anterior). Los mexicanos declaran que hoy no les sobra dinero para guardar. Expectativa de ahorro a 12 meses: Cayó a 50.4 puntos (-2.5 puntos anuales), lo que demuestra que la gente no ve una luz al final del túnel en el corto plazo.2. El sueño de tener casa propia, en pausa.

Cayó a (-2.5 puntos anuales), lo que demuestra que la gente no ve una luz al final del túnel en el corto plazo.2. El sueño de tener casa propia, en pausa. El indicador sobre planes de inversión inmobiliaria —que mide la intención de comprar, construir o remodelar una vivienda en los próximos dos años— se estancó en apenas 18.9 puntos. La incertidumbre económica y las altas tasas de interés continúan frenando las decisiones patrimoniales más importantes de los hogares.

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