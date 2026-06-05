Explosión en una mina de carbón en Colombia deja 7 mineros muertos

Siete mineros murieron por una explosión en una mina ilegal de carbón en el centro de Colombia, según el balance de un gobernador el viernes al término de las labores de rescate.

Las autoridades hallaron a seis trabajadores que estaban atrapados desde el jueves tras el accidente causado por acumulación de gas metano en Sutatausa (centro), un poblado a unos 74 kilómetros de Bogotá.

El cuerpo de la otra víctima había sido recuperado en la víspera.

"La Agencia Nacional de Minería", entidad estatal que regula esta actividad, realizará "las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente", escribió en X Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca.

En esta región, donde está Sutatausa, son frecuentes los accidentes en minas legales y ilegales debido a incumplimientos en los protocolos de seguridad.

En mayo otras dos explosiones dejaron 13 mineros muertos en la zona.