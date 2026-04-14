¡Golpe al bolsillo! Alzas mayores a 100% en frutas y verduras obligan a comprar “de poquito”

El encarecimiento que registran las frutas y verduras obliga a los consumidores a comprar “de poquito”, como una medida de estirar el dinero del mes y enfrentar los altos precios de productos como jitomate, limón, tomate verde y pepino, los cuales, en algunos casos, muestran alzas mayores a 100 por ciento.

En marzo, el precio de las frutas y verduras se disparó 10.75% frente a febrero, el mayor incremento para un mes similar desde 1983, es decir, en más de cuatro décadas, dan cuenta cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese periodo, el jitomate aumentó 42.01%; pepino (42.71% de forma mensual), limón (18.26%), tomate verde (16.46%) y papa y otros tubérculos (14.92 por ciento).

Sin embargo, si se compara con marzo de 2025 (inflación anual), algunos precios aumentaron más de 100 por ciento. Por ejemplo, el jitomate subió 126.31%; tomate verde, 89.5% y pepino, 51.37 por ciento.

Esta situación está generando cambios en las forma en cómo compran los hogares mexicanos, dicen comerciantes.

“La gente ahora viene por dos jitomates, un pepino, tres calabazas o una papa, atrás quedaron aquellos que compraban por kilo, ya son pocos los que se llevan esas cantidades”, dice Manuel, dueño de un comercio al sur de la Ciudad de México.

Rosa es trabajadora en un local del mercado y coincide que las familias se llevan “de poquito para estirar el dinero”. Con el kilo de jitomate a 60 pesos, dice, no es para menos, “o compras un kilo de jitomate o uno de frijol, de carne ya ni hablamos”.

Esta situación también los afecta a ellos como comerciantes, no sólo en un tema de imagen, porque “los consumidores piensan que nosotros somos los “encajosos”, sino en ventas y sobrantes que se acumulan, porque queda mucho inventario, dice.

Carlos y su familia siempre van al supermercado a comprar la verdura, por practicidad. Sin embargo, el domingo “nos fuimos de espaldas”. En La Comer el jitomate estaba a 90 pesos el kilo, el limón a 60 y el pimiento morrón a 100 pesos “mejor optamos por llevar unos cartones de puré en lo que baja el precio, si es que sucede”.

Frutas y verduras presionan inflación

La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) coincidió que la inflación se ha visto presionada por el rubro de agropecuarios, según la última minuta de política monetaria.

Todos manifestaron que dicho aumento se explicó, principalmente, por el "incremento significativo" en los precios de un número reducido de productos agrícolas, entre los que destacó el jitomate. La mayoría también mencionó el aumento en los precios del tomate verde, la papa y otros tubérculos.

Uno de los miembros reconoció que estas presiones se suman a las ya existentes en otros productos como la carne de res.

De acuerdo con Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, actualmente, el sector agrícola está enfrentando diversos retos, tales como: 1) el combate contra la inseguridad, 2) la falta de apoyos gubernamentales, 3) huelgas y protestas y 4) una menor producción de jitomate tras la imposición de un arancel de 17% por parte de Estados Unidos a sus importaciones, lo cual está impactando el precio de los agropecuarios.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx