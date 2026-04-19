Bajan estímulos fiscales a Magna y diésel; lo eliminan a Premium

El gobierno federal redujo los estímulos fiscales de las gasolina Magna y el diésel para la semana que va del 18 al 24 de abril, mientras que lo eliminaron por completo para la Premium.

En México, los precios de las gasolinas y el diésel se han estabilizado y han dejado de subir gracias a la caída del petróleo crudo.

¿Cuánto pagarás de impuestos?

Para la semana del 18 al 24 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará los siguientes estímulos fiscales a los combustibles:

• Gasolina regular o Magna: 78.20 centavos por litro, es decir, 1.03 pesos menos que la semana pasada.

• Gasolina Premium: 0 pesos, cuando la semana se otorgó un estímulo de 50 centavos por litro.

• Diésel: 3.18 pesos por litro, esto es 2.74 pesos menos que la semana anterior.

De esta manera, los automovilistas y transportistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

•Gasolina Magna: 5.92 pesos por litro, 88% de la cuota completa del impuesto.

•Gasolina Premium: 5.66 pesos por litro, 100% de la cuota completa.

• Diésel: 4.18 pesos por litro, 57% de la cuota completa.

¿Cuánto cuestan los combustibles?

De acuerdo con datos de la consultora PETROIntelligence, este viernes 17 de abril los combustibles se vendían a un precio promedio a nivel nacional de:

• Gasolina Magna: 23.68 pesos por litro, dos centavos menos que hace una semana.

• Gasolina Premium: 28.31 pesos por litro, sin cambios en la última semana.

• Diésel: 28.51 pesos por litro, 23 centavos menos que hace una semana.

Petróleo bajó 2% en la última semana

El precio del petróleo bajó 2% durante la semana pasada, además de que cayó 9% solo este viernes, esto luego de que Irán anunciara que el paso a través del estrecho de Ormuz estaría abierto en tanto siguiera vigente el cese al fuego con Estados Unidos.

Sin embargo, los precios del petróleo se dispararon hasta 7% en la apertura de los mercados asiáticos, mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán mostraron pocas señales de enfriamiento antes del vencimiento de un alto el fuego a finales de la semana.

Luego del inicio de la guerra en Irán y de que éste bloqueara el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo se dispararon, lo que a su vez hizo que los precios de las gasolinas y otros combustibles subieran en México y el resto del mundo.