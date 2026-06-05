Gobierno de Trump negocia con OpenAI adquirir una participación en la "startup": CNBC

El Gobierno de Estados Unidos y OpenIA están manteniendo conversaciones sobre una posible participación estatal en la 'startup' de inteligencia artificial, que prevé su salida a Bolsa en los próximos meses, según informa una fuente familiarizada con el asunto citada por la cadena CNBC.

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, se reunió en Washington con miembros de la Administración Trump y funcionarios la semana pasada para avanzar en unas conversaciones que llevan en marcha desde hace más de un año, cuando Altman adelantó sus intenciones al Ejecutivo.

Según relata la CNBC, como parte del acuerdo OpenAI podría donar acciones al Gobierno de Estados Unidos en vistas a financiar un fondo de naturaleza pública, ya propuesto anteriormente por la compañía. OpenAI indicó que este fondo podría "invertir en activos diversificados a largo plazo" y permitir a los ciudadanos participar en el "potencial" del crecimiento de la IA.

El pasado mes de febrero, la compañía de Altman y el Pentágono cerraron un acuerdo para la implementación de sus modelos de IA en la red clasificada del Ejecutivo estadounidense y se ha convertido en un socio prioritario tras las discrepancias con Anthropic.

OpenAI valora debutar en Bolsa en los próximos meses y podría alcanzar un valoración de alrededor de 1 billón de dólares (860,540 millones de euros), entrando en el ranking de las empresas con mayor capitalización bursátil en su salto al parqué.

La compañía levantó 122,000 millones de dólares (106,038 millones de euros) en su última ronda de financiación, liderada por Amazon, Nvidia y SoftBank, que otorgó a la 'startup' una valoración de 852,000 millones de dólares (740,527 millones de euros).