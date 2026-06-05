SHCP retira el subsidio a la gasolina Premium y reduce estímulos fiscales a Magna y diésel

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel para la siguiente semana, dejando a la Premium sin ningún apoyo.

De esta manera, los automovilistas deberán pagar más impuestos por los combustibles a partir de este sábado.

¿Cuánto pagarás de impuestos a la gasolina?

En la semana del sábado 6 de junio al viernes 12, las gasolinas y el diésel recibirán los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina regular o Magna : 90.39 centavos por litro, casi un peso menos que la semana anterior.

: 90.39 centavos por litro, casi un peso menos que la semana anterior. Gasolina Premium o roja: sin ningún estímulo, cuando la semana pasada recibió un apoyo de 96 centavos.

sin ningún estímulo, cuando la semana pasada recibió un apoyo de 96 centavos. Diésel: 2.98 pesos por litro, 43 centavos menos que la semana anterior.

De esta manera, los automovilistas deberán pagar las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

Gasolina regular o Magna : 5.80 pesos por litro, el 87% de la cuota completa.

: 5.80 pesos por litro, el 87% de la cuota completa. Gasolina premium o roja : 5.66 pesos por litro, la cuota completa.

: 5.66 pesos por litro, la cuota completa. Diésel: 4.39 pesos por litro, el 60% de la cuota completa.

Bajó el diésel en México

Ante la caída de los precios del petróleo en las últimas semanas, por el optimismo de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo para finalizar la guerra, los precios de la gasolina en México se mantuvieron estables en la última semana.

Este viernes 5 de junio, la gasolina Magna se vendía a un precio promedio a nivel nacional de 23.68 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana pasada, de acuerdo con datos de PETROIntelligence.

En tanto que la gasolina Premium se vende a 28.47 pesos por litro, sin cambios en la última semana, y el diésel promediaba a nivel nacional un precio de 27.22 pesos, 6 centavos menos que la semana anterior.

Hay que recordar que el Gobierno federal otorga los estímulos fiscales en función de los precios internacionales del petróleo.

Si el petróleo sube, el gobierno suele otorgar mayores estímulos para amortiguar el impacto sobre el precio de las gasolinas para los consumidores mexicanos.

En tanto que cuando en petróleo baja, el gobierno suele reducir los estímulos y así recauda más IEPS.